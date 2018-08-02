Фанаты «Анжи» создали петицию на имя Путина, Госдумы и РФС

Фанатское объединение «Анжи» «Дикая дивизия» написало петицию на имя президента Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и РФС.

Петиция создана с целью привлечения внимания властей к финансовым проблемам махачкалинцев.

Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб лишился возможности проводить финансовые операции, поскольку Федеральная налоговая служба заблокировала его единственный банковский счет.

«Накануне в СМИ появилась официальная информация о большой задолженности махачкалинского «Анжи» перед футболистами и сотрудниками клуба. На данный момент она превышает 4 миллионов долларов. Команда просто-напросто может не дожить до второй части сезона в РПЛ. Безусловно, происходящее не результат одного дня, а нараставший ком проблем, который в настоящий момент трудно остановить.

«Анжи» – это не просто слово. Это команда с 27-летней историей, это бренд, объединивший вокруг себя дагестанцев. Клуб внес огромный вклад в развитие футбола республики, в его рамках функционирует детская академия, дающая первые плоды уже сейчас: в сезоне-2018/19 молодежка «Анжи» примет участие в розыгрыше одного из самых элитных турниров мира – Юношеской лиге чемпионов.

Ради такого стоит поддерживать жизнь клуба. Если «Анжи» будет закрыт, то сотни тысяч преданных болельщиков лишатся своей отдушины, а маленькие болельщики – стимула заниматься футболом. Особенно сейчас, после успешно проведенного в нашей стране чемпионата мира, когда на волне достижений сборной можно взрастить новое поколение талантливых футболистов. И не хотелось бы, чтобы оно ограничивалось только Москвой или Санкт-Петербургом.

Мы не имеем власти и денег, но просим тех, кто располагает ими, оказать финансовую помощь нашему клубу и не оставаться равнодушными!» – говорится в петиции.