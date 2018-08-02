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Фанаты «Анжи» создали петицию на имя Путина, Госдумы и РФС

2 августа 2018, 12:39
56

Фанатское объединение «Анжи» «Дикая дивизия» написало петицию на имя президента Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и РФС.

Петиция создана с целью привлечения внимания властей к финансовым проблемам махачкалинцев.

Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб лишился возможности проводить финансовые операции, поскольку Федеральная налоговая служба заблокировала его единственный банковский счет.

«Накануне в СМИ появилась официальная информация о большой задолженности махачкалинского «Анжи» перед футболистами и сотрудниками клуба. На данный момент она превышает 4 миллионов долларов. Команда просто-напросто может не дожить до второй части сезона в РПЛ. Безусловно, происходящее не результат одного дня, а нараставший ком проблем, который в настоящий момент трудно остановить.

«Анжи» – это не просто слово. Это команда с 27-летней историей, это бренд, объединивший вокруг себя дагестанцев. Клуб внес огромный вклад в развитие футбола республики, в его рамках функционирует детская академия, дающая первые плоды уже сейчас: в сезоне-2018/19 молодежка «Анжи» примет участие в розыгрыше одного из самых элитных турниров мира – Юношеской лиге чемпионов.

Ради такого стоит поддерживать жизнь клуба. Если «Анжи» будет закрыт, то сотни тысяч преданных болельщиков лишатся своей отдушины, а маленькие болельщики – стимула заниматься футболом. Особенно сейчас, после успешно проведенного в нашей стране чемпионата мира, когда на волне достижений сборной можно взрастить новое поколение талантливых футболистов. И не хотелось бы, чтобы оно ограничивалось только Москвой или Санкт-Петербургом.

Мы не имеем власти и денег, но просим тех, кто располагает ими, оказать финансовую помощь нашему клубу и не оставаться равнодушными!» – говорится в петиции.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Анжи Путин Владимир
Комментарии (56)
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Project Бабангида
1533204283
"на всё воля Аллаха" ответил Путин
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Viper for CSKA
1533205548
К сожалению, пока клубы хоть как-то связаны с государством, такие ситуации будут каждый сезон. Те, кто стоит во главе клубов, финансируемых государством, заинтересованы лишь в хищении этих средств, а не в успехах клуба. Только частный предприниматель, рискующий своей шкурой и благосостоянием, может адекватно руководить клубом. Не у всех далеко получается, но я не вижу ни одного государственного клуба в РФ, который приносил бы результат без диких и чаще всего бессмысленных затрат. А все остальные просто нищенствуют и побираются. Любая выделяемая государством помощь до команд и не доходит. Половину воруют прямо отправители, остальное руководители клуба и области. Так что оказывать поддержку нет смысла. В следующем году они придут за нею вновь.
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Дядя Серёжа
1533206071
Напишите в Пермь...
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вместе с ЦСКА
1533206072
пишите Кадырову, про Ичкерию упомяните, авось поможет
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kvm
1533206118
СтОит 1 раз помочь, потом будут клянчить всю жизнь.
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вместе с ЦСКА
1533206260
Если «Анжи» будет закрыт, то сотни тысяч преданных болельщиков лишатся своей отдушины, а маленькие болельщики – стимула заниматься футболом. маленькие болельщики пусть лучше смотрят за Игрой Барселоны , Юве, реала и тп... игру анжи смотреть противопоказано до 18 лет
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Полная Канистра
1533206971
рынки и овощные базы со своих барыг потрясите по всей стране на 5 сезонов хватит безбедно существовать
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Егор Велунов
1533211931
Если дагестанские воры из бюджета скинутся наворованным, то "Анжи" станет топовым клубом. Достаточно посмотреть на виллы местных чиновников...
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Vladarg
1533222399
совершенно не удивлюсь,если вскоре деньги найдутся совершенно чудесным образом и продолжит Анжи далее творить свою историю.
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OfaZavr
1533224730
как часто и бывает при подобных обстоятельствах обращаются к президенту, он конечно может "порекомендовать" спонсорам заняться помощью клуба, но потом через какое-то время эта ситуация вполне возможно повториться. как было с Томью.
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