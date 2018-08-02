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    Фанаты «Анжи» создали петицию на имя Путина, Госдумы и РФС

    Фанатское объединение «Анжи» «Дикая дивизия» написало петицию на имя президента Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и РФС.

    Петиция создана с целью привлечения внимания властей к финансовым проблемам махачкалинцев.

    Ранее генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов сообщил, что дагестанский клуб лишился возможности проводить финансовые операции, поскольку Федеральная налоговая служба заблокировала его единственный банковский счет.

    «Накануне в СМИ появилась официальная информация о большой задолженности махачкалинского «Анжи» перед футболистами и сотрудниками клуба. На данный момент она превышает 4 миллионов долларов. Команда просто-напросто может не дожить до второй части сезона в РПЛ. Безусловно, происходящее не результат одного дня, а нараставший ком проблем, который в настоящий момент трудно остановить.

    «Анжи» – это не просто слово. Это команда с 27-летней историей, это бренд, объединивший вокруг себя дагестанцев. Клуб внес огромный вклад в развитие футбола республики, в его рамках функционирует детская академия, дающая первые плоды уже сейчас: в сезоне-2018/19 молодежка «Анжи» примет участие в розыгрыше одного из самых элитных турниров мира – Юношеской лиге чемпионов.

    Ради такого стоит поддерживать жизнь клуба. Если «Анжи» будет закрыт, то сотни тысяч преданных болельщиков лишатся своей отдушины, а маленькие болельщики – стимула заниматься футболом. Особенно сейчас, после успешно проведенного в нашей стране чемпионата мира, когда на волне достижений сборной можно взрастить новое поколение талантливых футболистов. И не хотелось бы, чтобы оно ограничивалось только Москвой или Санкт-Петербургом.

    Мы не имеем власти и денег, но просим тех, кто располагает ими, оказать финансовую помощь нашему клубу и не оставаться равнодушными!» – говорится в петиции.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 12:39
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    Комментарии53
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    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 12:27

      Услышат ли их мольбу власть держащие?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат 2 августа 2018, 23:36

      Еще раз повторяю - не поможет разовая помощь. Она продлит агонию и сделает невозможным оздоровление, потому что ее разворуют. Нужно выводить бюджет команды на тот уровень, который потянет бюджет Дагестана. Потому что дагестанских бизнесменов, которые в отличие от Керимова были бы не под следствием и, в отличие, от Усманова интересовались бы не только английским футболом и художественной гимнастикой жены, в природе не существует. А Дагестан потянет ФНЛ, куда и должно перейти Анжи. Если это будет сделано, то долги можно будет реструктурировать.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 20:35

      Пусть лучше пишут в Спортлото...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:45

      как часто и бывает при подобных обстоятельствах обращаются к президенту, он конечно может "порекомендовать" спонсорам заняться помощью клуба, но потом через какое-то время эта ситуация вполне возможно повториться. как было с Томью.

      6
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > OfaZavr 2 августа 2018, 23:42

      Ну Томь-то жива. И именно потому что в свое время нашлись спонсоры. Конечно, Томь вылетела потому что спонсоры пострадали от санкций, но команда в Томске есть. Однако Томск - это нефть. А Махачкала - это только бесконечные дотации из Москвы.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Вомбат 3 августа 2018, 10:19

      Томь больше существует чем живет, балансируя из сезона в сезон на грани. тоже ждет и Анжи в лучшем случае.

      3
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > Вомбат 4 августа 2018, 00:08

      Ты вообще был в Махачкале?

      0
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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll 2 августа 2018, 18:38

      Нет больше в стране проблем, кроме сраного футбола.

      0
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 августа 2018, 18:06

      совершенно не удивлюсь,если вскоре деньги найдутся совершенно чудесным образом и продолжит Анжи далее творить свою историю.

      5
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 августа 2018, 17:35

      Нет денег - распускай команду , а просите деньги у государства , не платите миллионы игрокам , в СССР за 300 рублей всех крошили ....

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 августа 2018, 16:48

      К сожалению, Анжи далеко не единственный в России клуб, у которого нет денег, только долги. Ну, вы там держитесь!

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 2 августа 2018, 16:47

      Финансирвать Анжи за счёт бюджета - это преступление.
      Такого быть не должно.
      Пусть отвечают те, кто довёл Анжи до такого антифутбольного состояния.
      Большой вопрос к чиновникам РФС и РПЛ???
      Как они допустили клуб с такими большими долгами к чемпионату???
      Ведь этого нельзя было делать!!!
      Вот пусть чиновники и платят из своего кармана и содержат Анжи, а не набивают свои карманы откатами, за государственный счёт.

      0
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      Рейтинг: +12333

      Вомбат > amazonaws 2 августа 2018, 23:39

      По-вашему, финансировать Уфу, Рубин, Арсенал и другие региональные команды РПЛ за счет местных бюджетов - преступление? Если так, то чемпионат России надо свести к игре ЦСКА, Спартака, Краснодаа и Динамо между собой. Или вы, наивный, думаете, что все это частные клубы?

      0
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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 > amazonaws 3 августа 2018, 22:41

      Финансировать Зенит народным газом это не преступление? А почему ты этого не видешь сукин сын

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      Рейтинг: +3418

      AZ 2 августа 2018, 16:41

      пусть Это О напишут... Нехрен было по 20 лямов выбрасывать ...

      1
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      Рейтинг: +35

      ZIDAN 05 > AZ 3 августа 2018, 22:45

      За 20 млн ты свою мать продашь урод

      0
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