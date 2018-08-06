РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи»

«Уфа» обыграла «Анжи» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 3:0. Счет открыл нападающий Сильвестр Игбун на третьей минуте встречи, в концовке игры полузащитник Ондрей Ваньек оформил дубль.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 3; 2:0 – Ваньек, 87; 3:0 – Ваньек, 89.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Йокич (Круговой, 90), Засеев, Пауревич, Обляков (Ваньек, 70), Салатич (Карп, 62), Игбун.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков (Маркелов, 46), Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Ондуа (Антон, 46), Рабиу, Мохаммад, Нуньес (Ахядов, 71).

Предупреждения: нет – Белоруков, 38.

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