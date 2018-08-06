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    РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи»

    «Уфа» обыграла «Анжи» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 3:0. Счет открыл нападающий Сильвестр Игбун на третьей минуте встречи, в концовке игры полузащитник Ондрей Ваньек оформил дубль.

    Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

    Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Игбун, 3; 2:0 – Ваньек, 87; 3:0 – Ваньек, 89.

    «Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Йокич (Круговой, 90), Засеев, Пауревич, Обляков (Ваньек, 70), Салатич (Карп, 62), Игбун.

    «Анжи»: Дюпин, Белоруков (Маркелов, 46), Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Ондуа (Антон, 46), Рабиу, Мохаммад, Нуньес (Ахядов, 71).

    Предупреждения: нет – Белоруков, 38.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.08.2018 19:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 14:16

      Хороший результат.Уфа находится в хорошей форме.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 августа 2018, 03:36

      по игре и счет

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 6 августа 2018, 21:37

      Посмотрел историю ФК "Прогресс" из города Нидеркорна графства Люксембург. За все годы дальше 2-го отборочного раунда они не проходили. Так что по закону статистики "Уфа" пройдет дальше.

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 6 августа 2018, 21:06

      Поздравляю всез болельщиков Уфы с победой!Она тем более приятна,что произошла перед матчем в ЛЕ.Надеюсь,сохранят победный дух и победят крупно Прогресс.Удачи в дальнейшем и блестящей перспективы!

      2
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат 6 августа 2018, 20:55

      Уфа показывает себя в концовках. Это хорошо. Но счет не по игре. Просто некем было заменить Тетрашвили, и оставшись в меньшинстве, футболисты Анжи забыли об игровой дисциплине. А по игре было бы 1:0.

      2
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 6 августа 2018, 20:25

      Нормально,Уфа!!! Так держать.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 августа 2018, 20:08

      Ваня Новосельцев и в состав "Анжи" уже не попадает...

      6
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 6 августа 2018, 19:47

      Браво, Уфа!!! Пусть игра так себе, но, думаю всё ещё впереди.И атаки будут , красивые голы...Успехов в след-х играх!

      9
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 августа 2018, 19:43

      ну анжи явно слабее уфы. результат ожидаем

      4
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 6 августа 2018, 19:36

      Удивили

      3
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