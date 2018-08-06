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РПЛ. «Уфа» разгромила «Анжи»

6 августа 2018, 19:21
18

«Уфа» обыграла «Анжи» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 3:0. Счет открыл нападающий Сильвестр Игбун на третьей минуте встречи, в концовке игры полузащитник Ондрей Ваньек оформил дубль.

Чемпионат России. РПЛ. 2-й тур

Уфа – Анжи (Махачкала) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Игбун, 3; 2:0 – Ваньек, 87; 3:0 – Ваньек, 89.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Йокич (Круговой, 90), Засеев, Пауревич, Обляков (Ваньек, 70), Салатич (Карп, 62), Игбун.

«Анжи»: Дюпин, Белоруков (Маркелов, 46), Удалый, Тетрашвили, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Ондуа (Антон, 46), Рабиу, Мохаммад, Нуньес (Ахядов, 71).

Предупреждения: нет – Белоруков, 38.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Анжи
Комментарии (18)
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Мары
1533572689
Анжи совсем мёртвый был. Мои поздравления уфимцам.
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ilichkadr
1533572732
Молодцы уфимцы! Хорошая репетиция перед Прогрессом.
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Сильвербой
1533572864
Вот так бы и с Прогрессом! Уфе поздравления!
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Zidanishe
1533573248
Вы хоть матч смотрели 11 человек стоят автобусом поперек.
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OfaZavr
1533573362
какие молодцы уфимцы! с победой! да еще и после непростых игр в квалификации ЛЕ смогли разгромить соперника пусть и имеющего дело с проблемами.
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Mazai-NN
1533573372
Удивили
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absent32
1533573816
ну анжи явно слабее уфы. результат ожидаем
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Ral13
1533574058
Браво, Уфа!!! Пусть игра так себе, но, думаю всё ещё впереди.И атаки будут , красивые голы...Успехов в след-х играх!
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Рубик Докоян
1533575299
Ваня Новосельцев и в состав "Анжи" уже не попадает...
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VeniaminS
1533576336
Нормально,Уфа!!! Так держать.
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