Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаттузо: «Трансфер Роналду может дать итальянскому футболу толчок в развитии»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» может послужить толчком для развития всего итальянского футбола.

    «После всех проблем, связанных с итальянским футболом, считаю, что это невероятное событие для Серии А. Это не случайность, что люди сейчас обсуждают возможный трансфер Модрича в «Интер».

    Трансфер Роналду очень важен для всех нас, он может дать итальянскому футболу толчок в развитии», – считает Гаттузо.

    Роналду перешел в «Ювентус» этим летом из «Реала», подписав контракт до 2022 года. Сумма трансфера оценивается в 105 миллионов евро. Зарплата португальца в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2018 08:54
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100735

      zigbert 7 августа 2018, 11:26

      Конечно его игра будет притягивать многочисленных поклонников.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +260

      XoVoS 6 августа 2018, 11:08

      Может быт корова, а может быт собока

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 августа 2018, 10:22

      роналду в сборную Италии

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11