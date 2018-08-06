Гаттузо: «Трансфер Роналду может дать итальянскому футболу толчок в развитии»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо считает, что трансфер Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус» может послужить толчком для развития всего итальянского футбола.

«После всех проблем, связанных с итальянским футболом, считаю, что это невероятное событие для Серии А. Это не случайность, что люди сейчас обсуждают возможный трансфер Модрича в «Интер».

Трансфер Роналду очень важен для всех нас, он может дать итальянскому футболу толчок в развитии», – считает Гаттузо.

Роналду перешел в «Ювентус» этим летом из «Реала», подписав контракт до 2022 года. Сумма трансфера оценивается в 105 миллионов евро. Зарплата португальца в новом клубе составит 30 миллионов евро в год.