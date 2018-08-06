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    Гендиректор «Уфы»: «Финансовые трудности бывают у всех, но на игре «Анжи» они никак не скажутся»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов уверен, что предстоящий соперник покажет боевой футбол, не смотря на финансовые трудности в новом сезоне.

    «Все наши мысли об «Анжи». Это будет очень сложная игра.

    Финансовые трудности бывают у всех, но в игре они никак не будут сказываться. Самое главное, не обращать на это внимание, потому что «Анжи» – очень сильная команда с очень хорошим подбором игроков. Волевой, боевой коллектив.

    У нас многие тренируются по индивидуальной программе, как и ранее. Но команда в боевом состоянии», – заявил Газизов.

    Матч второго тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Анжи» состоится в понедельник, 6 августа, в 17:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Уфа»

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    06.08.2018 06:56
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