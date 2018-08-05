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  • Рейнгольд: «Промес не готов. Пока он только улыбается и шлепает губами»

Рейнгольд: «Промес не готов. Пока он только улыбается и шлепает губами»

5 августа 2018, 08:53
7

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился наблюдениями после матча с «Локомотивом» (0:0). По его словам, в этой игре плохо выступил полузащитник красно-белых Квинси Промес.

«Думаю, «Спартак» все же выглядел несколько поинтереснее. «Локомотив» поначалу играл неважно, но к концу первого тайма подравнялся, а во втором тайме и вовсе была равная игра. При этом нужно учитывать, что команды готовы по-разному. И этому есть объяснение: «Спартак» и должен был быть лучше готов, поскольку им через три дня предстоит выступать в квалификационных матчах Лиги чемпионов с ПАОКом. И именно поэтому в плане физики они готовились к старту чемпионата несколько в другом ключе, нежели «Локомотив». Такова была их задача, и именно поэтому «Спартак» и должен был выглядеть более целостно и как команда — интереснее в этом дерби.

Но футбол — это игра, где нужно забивать мячи. И у «Спартака» были для этого моменты. И в них и нужно было решать исход матча. Промес, как я и говорил ранее, еще не совсем готов. Пока что он лишь улыбается и шлепает губами. Он сейчас не в порядке. А в такой ситуации ты часто и не можешь грамотно завершить голевой момент», – заявил Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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bzfar
1533448989
Что значит лучше готов??? Все европейские клубы ВСЕГДА должны быть готовы
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bzfar
1533449055
А Квинси в первом тайме катал Игнатьева, как ребенка. К сожалению, на второй тайм вышел другой Квинси
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Zenmaster
1533456963
Лига Ч-в -- даст ответы на вопросы !
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zigbert
1533458440
Без капли яда как всегда не обошлось.
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OfaZavr
1533459379
сказал все в своем стиле. и поругал и похвалил и ядом взбрызнул))
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Сильвербой
1533459765
Наберет еще, главные матчи еще впереди!!!
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Полная Канистра
1533470913
ну дед будь добрее !!!!!! для вас чтобы всё было ровно и гладко так не бывает
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