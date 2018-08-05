Рейнгольд: «Промес не готов. Пока он только улыбается и шлепает губами»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился наблюдениями после матча с «Локомотивом» (0:0). По его словам, в этой игре плохо выступил полузащитник красно-белых Квинси Промес.

«Думаю, «Спартак» все же выглядел несколько поинтереснее. «Локомотив» поначалу играл неважно, но к концу первого тайма подравнялся, а во втором тайме и вовсе была равная игра. При этом нужно учитывать, что команды готовы по-разному. И этому есть объяснение: «Спартак» и должен был быть лучше готов, поскольку им через три дня предстоит выступать в квалификационных матчах Лиги чемпионов с ПАОКом. И именно поэтому в плане физики они готовились к старту чемпионата несколько в другом ключе, нежели «Локомотив». Такова была их задача, и именно поэтому «Спартак» и должен был выглядеть более целостно и как команда — интереснее в этом дерби.

Но футбол — это игра, где нужно забивать мячи. И у «Спартака» были для этого моменты. И в них и нужно было решать исход матча. Промес, как я и говорил ранее, еще не совсем готов. Пока что он лишь улыбается и шлепает губами. Он сейчас не в порядке. А в такой ситуации ты часто и не можешь грамотно завершить голевой момент», – заявил Рейнгольд.