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    Рейнгольд: «Промес не готов. Пока он только улыбается и шлепает губами»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился наблюдениями после матча с «Локомотивом» (0:0). По его словам, в этой игре плохо выступил полузащитник красно-белых Квинси Промес.

    «Думаю, «Спартак» все же выглядел несколько поинтереснее. «Локомотив» поначалу играл неважно, но к концу первого тайма подравнялся, а во втором тайме и вовсе была равная игра. При этом нужно учитывать, что команды готовы по-разному. И этому есть объяснение: «Спартак» и должен был быть лучше готов, поскольку им через три дня предстоит выступать в квалификационных матчах Лиги чемпионов с ПАОКом. И именно поэтому в плане физики они готовились к старту чемпионата несколько в другом ключе, нежели «Локомотив». Такова была их задача, и именно поэтому «Спартак» и должен был выглядеть более целостно и как команда — интереснее в этом дерби.

    Но футбол — это игра, где нужно забивать мячи. И у «Спартака» были для этого моменты. И в них и нужно было решать исход матча. Промес, как я и говорил ранее, еще не совсем готов. Пока что он лишь улыбается и шлепает губами. Он сейчас не в порядке. А в такой ситуации ты часто и не можешь грамотно завершить голевой момент», – заявил Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    05.08.2018 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 августа 2018, 15:08

      ну дед будь добрее !!!!!! для вас чтобы всё было ровно и гладко так не бывает

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 5 августа 2018, 12:02

      Наберет еще, главные матчи еще впереди!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 11:56

      сказал все в своем стиле. и поругал и похвалил и ядом взбрызнул))

      4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 11:40

      Без капли яда как всегда не обошлось.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 5 августа 2018, 11:16

      Лига Ч-в -- даст ответы на вопросы !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 09:04

      А Квинси в первом тайме катал Игнатьева, как ребенка. К сожалению, на второй тайм вышел другой Квинси

      5
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 5 августа 2018, 09:03

      Что значит лучше готов??? Все европейские клубы ВСЕГДА должны быть готовы

      2
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