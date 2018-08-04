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  • Каррера – об усилении: «Мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди»

Каррера – об усилении: «Мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди»

4 августа 2018, 22:25
11

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об усилении состава команды во время летнего трансферного окна.

– Нужно ли «Спартаку» усиление? Или трансферы возможны, если кто-то уйдет?

– Сейчас у нас много игроков, мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди. Если появятся какие-то варианты – будем смотреть. Но на данный момент ситуация такова, что этим количеством игроков мы работаем из дня в день. Работаем на результат, стараемся улучшать игру.

Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1533413898
В "Зените", " Спартаке" и "Локо" и так много игроков на контракте. Мало кого удаётся продать из-за их большой "лички", в аренду пристроить тоже удаётся с трудом всё по тем же финансовым издержкам. Поэтому два первых клуба не проявляют такой активности на трансферном рынке. " Зенит" вернул в состав из аренды 7 игроков и 4-5 из них выходят в основе.
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Мары
1533414652
Массимо решает проблемы по мере их появления. Так подымем бокал, чтобы проблемы Массимо совпадали с возможностями Спартака.
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Т34
1533438488
В зените так не считают
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zigbert
1533453337
Состав Спартака сейчас и так плотный. Поправляются последние травмированные и есть кем заменить. Каррера прав.
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OfaZavr
1533454833
все верно сказал, важно не количество а качество, итак у нас составом порядок, может стоит еще одного-двух игроков приобрести на некоторые проблемные позиции.
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Полная Канистра
1533464805
вопрос не по адресу это к зениту там всех берут /надо не надо но надо/
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