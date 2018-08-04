Каррера – об усилении: «Мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об усилении состава команды во время летнего трансферного окна.

– Нужно ли «Спартаку» усиление? Или трансферы возможны, если кто-то уйдет?

– Сейчас у нас много игроков, мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди. Если появятся какие-то варианты – будем смотреть. Но на данный момент ситуация такова, что этим количеством игроков мы работаем из дня в день. Работаем на результат, стараемся улучшать игру.

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