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    Каррера – об усилении: «Мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об усилении состава команды во время летнего трансферного окна.

    – Нужно ли «Спартаку» усиление? Или трансферы возможны, если кто-то уйдет?

    – Сейчас у нас много игроков, мне не нужны 35 человек в составе. Мне нужны полезные люди. Если появятся какие-то варианты – будем смотреть. Но на данный момент ситуация такова, что этим количеством игроков мы работаем из дня в день. Работаем на результат, стараемся улучшать игру.

    Почти 400 минут без голов. Чемпион, где твоя атака?

    Источник: Sport24

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    04.08.2018 22:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 августа 2018, 13:26

      вопрос не по адресу это к зениту там всех берут /надо не надо но надо/

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 августа 2018, 10:40

      все верно сказал, важно не количество а качество, итак у нас составом порядок, может стоит еще одного-двух игроков приобрести на некоторые проблемные позиции.

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      Рейтинг: +100734

      zigbert 5 августа 2018, 10:15

      Состав Спартака сейчас и так плотный. Поправляются последние травмированные и есть кем заменить. Каррера прав.

      4
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 августа 2018, 06:08

      В зените так не считают

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 августа 2018, 23:30

      Массимо решает проблемы по мере их появления.
      Так подымем бокал, чтобы проблемы Массимо совпадали с возможностями Спартака.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 августа 2018, 23:18

      В "Зените", " Спартаке" и "Локо" и так много игроков на контракте. Мало кого удаётся продать из-за их большой "лички", в аренду пристроить тоже удаётся с трудом всё по тем же финансовым издержкам. Поэтому два первых клуба не проявляют такой активности на трансферном рынке. " Зенит" вернул в состав из аренды 7 игроков и 4-5 из них выходят в основе.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 4 августа 2018, 23:25

      Да кто его знает ? Может пока не готов. Каррере видней кто как готов физически и технически на данный момент по тренировкам. Может лёгкая травма или недомогание. Потом заявка ограничена на матч и не все могут в неё попасть. Вот он и исходит из того , что на лавке нужны все игроки по позициям в случае необходимой замены. Всех напов и полузащитников не включишь ведь.

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      Рейтинг: +5691

      Eddyson > sssrspartak 4 августа 2018, 23:38

      Вы не правы. Ханни был в заявке на матч в качестве запасного. Инфа с оф. сайта Спартака.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > sssrspartak 4 августа 2018, 23:53

      На "СС" опубликована послематчевая пресс-конференция. На вопрос: " Где Ханни ?" Каррера ответил " На лавке"...

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      Рейтинг: +545

      "Луч" Сергиев Посад > Рубик Докоян 5 августа 2018, 00:11

      наверное не готов

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > "Луч" Сергиев Посад 5 августа 2018, 06:30

      Нам остаётся только предполагать, что Каррера ставит в состав тех кто сейчас лучше готов функционально.

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