Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гвардиола: «Никогда не встречал нападающего, который сражается за команду так, как Жезус»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил радость по поводу продления контракта с нападающим Габриэлем Жезусом.

    На этой неделе 21-летний бразилец подписал новое соглашение с клубом до 2023 года.

    «Габриэль стал значительно лучше с момента своего прихода в «Манчестер Сити». Его мужество, борьба и все усилия, которые он прилагает для команды, невероятны.

    Я никогда не встречал ни одного нападающего, который сражается за команду так как он. И он может совершенствоваться. Он всегда хочет знать, что он может сделать лучше. Это фантастика.

    Итак, поздравляю его. Большое спасибо Габриэлю за доверие, за то, что он как можно дольше остается с нами. И, конечно, благодарю клуб, который прилагает все усилия, чтобы Жезус оставался с нами в течение следующих лет.

    Он так молод, и сложно найти нападающего с его качествами», – сказал Гвардиола.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2018 17:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +22

      Liverpool.fan 4 августа 2018, 20:38

      Есть Фирмино который сражается как защитник, намного лучше Жезуса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 4 августа 2018, 19:30

      Пеп ???!!!! А как же Месси ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 августа 2018, 17:27

      Чистая правда

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11