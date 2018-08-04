Гвардиола: «Никогда не встречал нападающего, который сражается за команду так, как Жезус»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил радость по поводу продления контракта с нападающим Габриэлем Жезусом.

На этой неделе 21-летний бразилец подписал новое соглашение с клубом до 2023 года.

«Габриэль стал значительно лучше с момента своего прихода в «Манчестер Сити». Его мужество, борьба и все усилия, которые он прилагает для команды, невероятны.

Я никогда не встречал ни одного нападающего, который сражается за команду так как он. И он может совершенствоваться. Он всегда хочет знать, что он может сделать лучше. Это фантастика.

Итак, поздравляю его. Большое спасибо Габриэлю за доверие, за то, что он как можно дольше остается с нами. И, конечно, благодарю клуб, который прилагает все усилия, чтобы Жезус оставался с нами в течение следующих лет.

Он так молод, и сложно найти нападающего с его качествами», – сказал Гвардиола.