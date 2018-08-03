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    Семенов и Швец не покинут «Ахмат». Игроками интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

    Игроки «Ахмата» Антон Швец и Андрей Семенов не покинут грозненский клуб летом. Об этом заявил президент команды Магомед Даудов.

    «Да, интерес некоторых клубов к ним есть, и было бы плохо, если игроками сборной России не интересовались ведущие клубы страны, так как это нормальный процесс.

    Другое дело, что не всегда клуб готов продать, отпустить ведущих футболистов – это тоже нормальное явление, так что Антон Швец и Андрей Семенов остаются нашими игроками и полны решимости помочь клубу в решении поставленных задач», – сказал Даудов.

    Ранее интерес к футболистам проявляли «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

    Источник: ТАСС

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    03.08.2018 23:03
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 14:08

      Для Ахмата это важные игроки и потеря их была бы для команды болезненной.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 4 августа 2018, 14:03

      отлично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70532

      insider_retro 4 августа 2018, 11:58

      Между строк читается серьёзная настроенность руководства на завоевание, в ближайшие годы, господства в РПЛ и доминирование еурокубках...:))
      А, вообще, хорошо, что не расстаются с игроками при первом звоне монет!!!..

      6
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 августа 2018, 08:16

      Другой заголовок: "Семенов и Швец не хотят выше зарплату, им и так хорошо"

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 4 августа 2018, 04:07

      Уже пересидели в Ахмате, нет роста

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 августа 2018, 00:30

      Решимость - это хорошо. А какие поставлены задачи?

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 00:10

      Насчет Зенита сомневаюсь. Семенов ошибается очень часто, в Амкаре играл лучше, т.е. не прогрессирует. А Швец как жнец, только косой косить соперников умеет.

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