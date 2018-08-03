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  • Семенов и Швец не покинут «Ахмат». Игроками интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Семенов и Швец не покинут «Ахмат». Игроками интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

3 августа 2018, 23:03
7

Игроки «Ахмата» Антон Швец и Андрей Семенов не покинут грозненский клуб летом. Об этом заявил президент команды Магомед Даудов.

«Да, интерес некоторых клубов к ним есть, и было бы плохо, если игроками сборной России не интересовались ведущие клубы страны, так как это нормальный процесс.

Другое дело, что не всегда клуб готов продать, отпустить ведущих футболистов – это тоже нормальное явление, так что Антон Швец и Андрей Семенов остаются нашими игроками и полны решимости помочь клубу в решении поставленных задач», – сказал Даудов.

Ранее интерес к футболистам проявляли «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Спартак Зенит Семенов Андрей Швец Антон
Комментарии (7)
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prezent2017
1533330604
Насчет Зенита сомневаюсь. Семенов ошибается очень часто, в Амкаре играл лучше, т.е. не прогрессирует. А Швец как жнец, только косой косить соперников умеет.
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mialkov
1533331851
Решимость - это хорошо. А какие поставлены задачи?
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КЭТиК
1533344851
Уже пересидели в Ахмате, нет роста
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bzfar
1533359770
Другой заголовок: "Семенов и Швец не хотят выше зарплату, им и так хорошо"
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insider_retro
1533373126
Между строк читается серьёзная настроенность руководства на завоевание, в ближайшие годы, господства в РПЛ и доминирование еурокубках...:)) А, вообще, хорошо, что не расстаются с игроками при первом звоне монет!!!..
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Borz1
1533380627
отлично
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zigbert
1533380916
Для Ахмата это важные игроки и потеря их была бы для команды болезненной.
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