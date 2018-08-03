Семенов и Швец не покинут «Ахмат». Игроками интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Игроки «Ахмата» Антон Швец и Андрей Семенов не покинут грозненский клуб летом. Об этом заявил президент команды Магомед Даудов.

«Да, интерес некоторых клубов к ним есть, и было бы плохо, если игроками сборной России не интересовались ведущие клубы страны, так как это нормальный процесс.

Другое дело, что не всегда клуб готов продать, отпустить ведущих футболистов – это тоже нормальное явление, так что Антон Швец и Андрей Семенов остаются нашими игроками и полны решимости помочь клубу в решении поставленных задач», – сказал Даудов.

Ранее интерес к футболистам проявляли «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.