Семенов и Швец не покинут «Ахмат». Игроками интересовались ЦСКА, «Спартак» и «Зенит»

Для Ахмата это важные игроки и потеря их была бы для команды болезненной.
Игроки «Ахмата» Антон Швец и Андрей Семенов не покинут грозненский клуб летом. Об этом заявил президент команды Магомед Даудов.
«Да, интерес некоторых клубов к ним есть, и было бы плохо, если игроками сборной России не интересовались ведущие клубы страны, так как это нормальный процесс.
Другое дело, что не всегда клуб готов продать, отпустить ведущих футболистов – это тоже нормальное явление, так что Антон Швец и Андрей Семенов остаются нашими игроками и полны решимости помочь клубу в решении поставленных задач», – сказал Даудов.
Ранее интерес к футболистам проявляли «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.