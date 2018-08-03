Гончаренко: «Из ЦСКА ушли Березуцкие и Игнашевич, но это не повод для паники»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о кадровых изменениях в московском клубе.

– Серьeзно обновилась защитная линия. Между тем, полтора года назад вы говорили мне, что сперва предпочитаете выстроить именно игру в обороне.

– Всe верно. Другое дело, что этим летом обновляется вся команда. Давайте начнeм с обороны. Ушли братья и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Родриго. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой.

Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня – достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ПФК ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники. Ещe раз скажу: трудности меня не пугают. Надо работать и смотреть только вперeд.

Гончаренко: «ЦСКА строит новую команду. Мы должны сделать ее боеспособной»