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    Гончаренко: «Из ЦСКА ушли Березуцкие и Игнашевич, но это не повод для паники»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о кадровых изменениях в московском клубе.

    – Серьeзно обновилась защитная линия. Между тем, полтора года назад вы говорили мне, что сперва предпочитаете выстроить именно игру в обороне.

    – Всe верно. Другое дело, что этим летом обновляется вся команда. Давайте начнeм с обороны. Ушли братья и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Родриго. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой.

    Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня – достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ПФК ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники. Ещe раз скажу: трудности меня не пугают. Надо работать и смотреть только вперeд.

    Гончаренко: «ЦСКА строит новую команду. Мы должны сделать ее боеспособной»

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.08.2018 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 августа 2018, 21:44

      Караваева,накой хрен отпускали??

      -1
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Mirak92 3 августа 2018, 23:06

      отпускали его при Слуцком - это раз, ждать когда нужно заменить Фернандеса? долго ждать придется - это 2, на подмену есть Набабкин и скорее всего он и выходил бы - это 3, Караваев сейчас играет, а не просиживает карьеру - это 4.

      1
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > shikari_ 4 августа 2018, 10:59

      Я не правильно поставил вопрос,не сформулировав обширнее

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