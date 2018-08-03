Гончаренко: «ЦСКА строит новую команду. Мы должны сделать ее боеспособной»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о перестроениях команды в новом сезоне.

– По вашим ощущениям, молодые армейские футболисты понимают, что в сложившейся ситуации у них есть прекрасный шанс заявить о себе?

– Самое главное, чтобы эта ответственность их не задавила. Молодежи свойственна нестабильность, и наша задача в том, чтобы психологически поддержать ребят. Разумеется, они много работают. И мы примерно понимаем, какой отдачи можно ожидать от того или иного футболиста.

– Как можно сформулировать вашу первостепенную задачу на ближайшее время?

– Мы строим новую команду и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает все, чтобы добиться положительного результата.

В новом сезоне ЦСКА выиграл Суперкубок России.