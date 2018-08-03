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  • Гончаренко: «ЦСКА строит новую команду. Мы должны сделать ее боеспособной»

Гончаренко: «ЦСКА строит новую команду. Мы должны сделать ее боеспособной»

3 августа 2018, 19:22
21

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о перестроениях команды в новом сезоне.

– По вашим ощущениям, молодые армейские футболисты понимают, что в сложившейся ситуации у них есть прекрасный шанс заявить о себе?

– Самое главное, чтобы эта ответственность их не задавила. Молодежи свойственна нестабильность, и наша задача в том, чтобы психологически поддержать ребят. Разумеется, они много работают. И мы примерно понимаем, какой отдачи можно ожидать от того или иного футболиста.

– Как можно сформулировать вашу первостепенную задачу на ближайшее время?

– Мы строим новую команду и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает все, чтобы добиться положительного результата.

В новом сезоне ЦСКА выиграл Суперкубок России.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
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PUZIAKA
1533313678
Как Гончаренко будет играть в Лиге Чемпионов, не представляю. Но удачи ему и команде, сотворите чудо, ребята!
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ilichkadr
1533313680
Верим, надеемся, что у Виктора Гончаренко всё получится. Гончаренко уже всем и всё доказал, он классный тренер. Удачи!
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Cules2013
1533313747
Очень интересный проект. Хотелось бы, чтобы всё сложилось хорошо для ЦСКА.
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Сильвербой
1533314181
Ну вобщем это заявление говорит о том, что добротного усиления ожидать не стоит и ждать от ЦСКА в ЛЧ нечего!
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84aivengo
1533314191
особенно радует обилие боеспособной молодежи,собственных воспитанников..... ЦСКА всегда будет первым!!!
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mikitka
1533314306
Виктор Михалыч - отличный спец. В Беларуси по нему очень скучают
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Jhon1989
1533315264
Даже с таким составом все будет в шоколаде!!! ЦСКА всегда будет первый! Удачи ребятам в новом сезоне на всех фронтах.
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Мары
1533316578
Вообще довольно таки увлекательный проект. Гончаренко по сути новую команду создаёт.Вообще будет интересно посмотреть как будет формироваться коллектив и строиться команда.
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Рубик Докоян
1533317916
В ЛЧ и при сильнейшем составе от наших клубов нечего было ждать кроме выхода из группы. А в этой ситуации сложившейся в ЦСКА, попадание в зону еврокубков в чемпионате РПЛ будет успехом. Состав ограничен, много молодёжи и травмы игроков преследуют.
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bzfar
1533319348
И мы надеемся... ЦСКА за последние годы при разных проблемах держал высокий уровень. А сильные соперники в чемпионате нам не помешают, ну, и конечно, уровень поддерживать в еврокубках
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