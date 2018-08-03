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    Гончаренко: «ЦСКА строит новую команду. Мы должны сделать ее боеспособной»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о перестроениях команды в новом сезоне.

    – По вашим ощущениям, молодые армейские футболисты понимают, что в сложившейся ситуации у них есть прекрасный шанс заявить о себе?

    – Самое главное, чтобы эта ответственность их не задавила. Молодежи свойственна нестабильность, и наша задача в том, чтобы психологически поддержать ребят. Разумеется, они много работают. И мы примерно понимаем, какой отдачи можно ожидать от того или иного футболиста.

    – Как можно сформулировать вашу первостепенную задачу на ближайшее время?

    – Мы строим новую команду и должны сделать ее боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает все, чтобы добиться положительного результата.

    В новом сезоне ЦСКА выиграл Суперкубок России.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    03.08.2018 19:22
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 3 августа 2018, 21:47

      Самба Соу купить бы у Динамо.. он в шикарной форме!

      1
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 августа 2018, 21:02

      И мы надеемся... ЦСКА за последние годы при разных проблемах держал высокий уровень.
      А сильные соперники в чемпионате нам не помешают, ну, и конечно, уровень поддерживать в еврокубках

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 20:38

      В ЛЧ и при сильнейшем составе от наших клубов нечего было ждать кроме выхода из группы. А в этой ситуации сложившейся в ЦСКА, попадание в зону еврокубков в чемпионате РПЛ будет успехом. Состав ограничен, много молодёжи и травмы игроков преследуют.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 3 августа 2018, 20:16

      Вообще довольно таки увлекательный проект. Гончаренко по сути новую команду создаёт.Вообще будет интересно посмотреть как будет формироваться коллектив и строиться команда.

      6
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 3 августа 2018, 19:54

      Даже с таким составом все будет в шоколаде!!! ЦСКА всегда будет первый! Удачи ребятам в новом сезоне на всех фронтах.

      2
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      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Jhon1989 3 августа 2018, 21:27

      Задизлайкали ,даже не обоснованно!
      Молодец,веришь в команду и желаешь успехов.Догадываюсь,чьи минуса.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +489

      mikitka 3 августа 2018, 19:38

      Виктор Михалыч - отличный спец. В Беларуси по нему очень скучают

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > mikitka 3 августа 2018, 21:30

      Жаль в Беларусе,футбол слабо развит.Багдюгану,ничего не надо!!!А спеца,отлично подсуетили)
      Со временем,хотелось бы БАТЭ видеть в отличной форме )

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Mirak92 3 августа 2018, 21:49

      баНдюгану прочел =)))

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka > Mirak92 4 августа 2018, 00:45

      "слабо развит"?... смотря что назвать "развитием")) как по мне, развитие - это когда вливание бабла даёт эффект. Например, "Динамо Минск" умудряется с бюджетом, как у воронежского "Факела" ($3,2 млн.) успешно играть в ЛЕ... а "Факел" в зоне вылета ФНЛ и долгом в $1,3 млн.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 августа 2018, 19:36

      особенно радует обилие боеспособной молодежи,собственных воспитанников..... ЦСКА всегда будет первым!!!

      5
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > 84aivengo 3 августа 2018, 21:30

      ЦВБП

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 3 августа 2018, 19:36

      Ну вобщем это заявление говорит о том, что добротного усиления ожидать не стоит и ждать от ЦСКА в ЛЧ нечего!

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Сильвербой 3 августа 2018, 21:34

      ЛЧ наступило,что вывод почпешный сделал.В прошлом году ,на квалификации коней хоронили.Итог?не автобус и не отскочили.С Лионом,настоящтй бой дали.Арсенал в ответке,достойно потягали.Могли и пропустить,как и забить.Восхищаюсь волей коней.Жаль Гинер,меркантильный монетщик.

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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > Сильвербой 3 августа 2018, 21:49

      поживем увидим! Без паники!

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 августа 2018, 19:29

      Очень интересный проект. Хотелось бы, чтобы всё сложилось хорошо для ЦСКА.

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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > Cules2013 3 августа 2018, 21:35

      Да.Интересно посмлтреть на весь этот переворот!

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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr 3 августа 2018, 19:28

      Верим, надеемся, что у Виктора Гончаренко всё получится. Гончаренко уже всем и всё доказал, он классный тренер. Удачи!

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