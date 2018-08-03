Форвард «Андерлехта» Телин может перейти в киевское «Динамо». Игроком интересуется «Локомотив»

Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин может продолжить карьеру в УПЛ. Интерес к шведу проявляет киевское «Динамо», сообщает Dhnet.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендует «Локомотив» и уже предложил бельгийскому клубу 6 миллионов евро. В свою очередь, киевляне хотят арендовать форварда с опцией выкупа.

Также Телин находится в сфере интересов «Байер», но фаворитами в борьбе за него все же считаются «Локомотив» и «Динамо».

Прошлый сезон игрок провел в аренде за «Ваасланд-Беверен». Принял участие в 33 матчах и забил 19 голов.