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  • Форвард «Андерлехта» Телин может перейти в киевское «Динамо». Игроком интересуется «Локомотив»

Форвард «Андерлехта» Телин может перейти в киевское «Динамо». Игроком интересуется «Локомотив»

3 августа 2018, 16:20
2

Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин может продолжить карьеру в УПЛ. Интерес к шведу проявляет киевское «Динамо», сообщает Dhnet.

Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендует «Локомотив» и уже предложил бельгийскому клубу 6 миллионов евро. В свою очередь, киевляне хотят арендовать форварда с опцией выкупа.

Также Телин находится в сфере интересов «Байер», но фаворитами в борьбе за него все же считаются «Локомотив» и «Динамо».

Прошлый сезон игрок провел в аренде за «Ваасланд-Беверен». Принял участие в 33 матчах и забил 19 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Бельгия. Про-Лига Украина. Премьер-лига Динамо К Андерлехт Локомотив Телин Исаак
Комментарии (2)
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серега кашин
1533311612
всеми кем интересуется локо все сразу же уходят в другие клубы
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