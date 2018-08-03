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    Форвард «Андерлехта» Телин может перейти в киевское «Динамо». Игроком интересуется «Локомотив»

    Нападающий «Андерлехта» Исаак Телин может продолжить карьеру в УПЛ. Интерес к шведу проявляет киевское «Динамо», сообщает Dhnet.

    Ранее сообщалось, что на 26-летнего футболиста претендует «Локомотив» и уже предложил бельгийскому клубу 6 миллионов евро. В свою очередь, киевляне хотят арендовать форварда с опцией выкупа.

    Также Телин находится в сфере интересов «Байер», но фаворитами в борьбе за него все же считаются «Локомотив» и «Динамо».

    Прошлый сезон игрок провел в аренде за «Ваасланд-Беверен». Принял участие в 33 матчах и забил 19 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2018 16:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 3 августа 2018, 18:53

      всеми кем интересуется локо все сразу же уходят в другие клубы

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      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > серега кашин 3 августа 2018, 19:30

      Глупости. Просто в основном новости желтушные, со многими игроками Локо никогда переговоров не вёл и не интересовался.

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