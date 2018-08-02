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  • РФС оштрафовал «Спартак» и Карреру на 140 тысяч в общей сложности по итогам матча с «Оренбургом»

РФС оштрафовал «Спартак» и Карреру на 140 тысяч в общей сложности по итогам матча с «Оренбургом»

2 августа 2018, 17:22
10

КДК РФС наказал «Спартак» и его главного тренера Массимо Карреру денежным штрафом по итогам матча первого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Спартак» получил штраф в размере 60 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехнических средств. Массимо Каррера оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Также клуб дополнительно оштрафован за выход Карреры на поле на 20 тысяч рублей. У болельщиков «Спартака» на трибунах присутствовали два несогласованных баннера (прим. – против FAN ID), клуб обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Каррера Массимо Григорьянц Артур
Комментарии (10)
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Eddyson
1533220983
Как же пиявки из КДК ждали начала сезона. Никто из болельщиков так не ждал.
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Freyd
1533222097
Да любого тренера можно штрафовать за выход за пределы границы технической зоны.200% все выходят,ток не всех штрафуют.не у всех деньги есть
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леня федун
1533222844
не знаю,только меня бесит Григорянц или нет,рожа у него противная и строит **** из себя эксперта это просто оху..ь.....еще и про штрафы ***** своим противным гнусавит,Спартак самый штрафуемый клуб...в одном и том же матче,за одно и тоже-пиротехнику,клубы штрафуют на разные суммы...Спартак дойная корова для дормоедов изКДК!!!!!!на вилы всю стрктуру КДК))))
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Полная Канистра
1533223527
ну мля сосуны проснулись к началу сезона Что теперь тренеру даже на своем поле уже после игры нельзя ходить вот чудики
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Blossiya
1533223555
А собственно говоря, что за причина не согласования баннера против FAN ID ? Это что - против религии, за политику и тому подобное? Скоро детский плакатик "Подари мне майку" с вами надо будет согласовывать?
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DOCTOR PENALTY
1533223739
Штрафуй не штрафуй, всё-равно........всё равно Спартак чемпион!!!
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Мары
1533224255
Видал сосун проснулся ептоть.
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OfaZavr
1533226963
ага понятно, КДК поздравил с началом нового сезона и своей деятельности.
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SEREZHA7575
1533238220
КРАХОБОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
zigbert
1533292922
"Щипачи" приступили к своим обязанностям.
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