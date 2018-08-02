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    РФС оштрафовал «Спартак» и Карреру на 140 тысяч в общей сложности по итогам матча с «Оренбургом»

    КДК РФС наказал «Спартак» и его главного тренера Массимо Карреру денежным штрафом по итогам матча первого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

    «Спартак» получил штраф в размере 60 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехнических средств. Массимо Каррера оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

    Также клуб дополнительно оштрафован за выход Карреры на поле на 20 тысяч рублей. У болельщиков «Спартака» на трибунах присутствовали два несогласованных баннера (прим. – против FAN ID), клуб обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.08.2018 17:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:42

      "Щипачи" приступили к своим обязанностям.

      2
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 2 августа 2018, 22:30

      КРАХОБОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 19:22

      ага понятно, КДК поздравил с началом нового сезона и своей деятельности.

      11
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 августа 2018, 18:37

      Видал сосун проснулся ептоть.

      7
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 18:28

      Штрафуй не штрафуй, всё-равно........всё равно Спартак чемпион!!!

      8
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 2 августа 2018, 18:25

      А собственно говоря, что за причина не согласования баннера против FAN ID ? Это что - против религии, за политику и тому подобное? Скоро детский плакатик "Подари мне майку" с вами надо будет согласовывать?

      11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 августа 2018, 18:25

      ну мля сосуны проснулись к началу сезона Что теперь тренеру даже на своем поле уже после игры нельзя ходить вот чудики

      11
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      Рейтинг: +36

      леня федун 2 августа 2018, 18:14

      не знаю,только меня бесит Григорянц или нет,рожа у него противная и строит **** из себя эксперта это просто оху..ь.....еще и про штрафы ***** своим противным гнусавит,Спартак самый штрафуемый клуб...в одном и том же матче,за одно и тоже-пиротехнику,клубы штрафуют на разные суммы...Спартак дойная корова для дормоедов изКДК!!!!!!на вилы всю стрктуру КДК))))

      5
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 2 августа 2018, 18:01

      Да любого тренера можно штрафовать за выход за пределы границы технической зоны.200% все выходят,ток не всех штрафуют.не у всех деньги есть

      9
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 2 августа 2018, 17:43

      Как же пиявки из КДК ждали начала сезона. Никто из болельщиков так не ждал.

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