РФС оштрафовал «Спартак» и Карреру на 140 тысяч в общей сложности по итогам матча с «Оренбургом»

КДК РФС наказал «Спартак» и его главного тренера Массимо Карреру денежным штрафом по итогам матча первого тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

«Спартак» получил штраф в размере 60 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехнических средств. Массимо Каррера оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Также клуб дополнительно оштрафован за выход Карреры на поле на 20 тысяч рублей. У болельщиков «Спартака» на трибунах присутствовали два несогласованных баннера (прим. – против FAN ID), клуб обязан выплатить штраф в 50 тысяч рублей», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.