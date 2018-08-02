Промес – один из кандидатов на замену Марезу в «Лестере»

«Лестер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Английский клуб ищет замену перешедшему в «Манчестер Сити» Рияду Марезу.

Основной кандидат для «Лестера» – Николя Пепе из «Лилля». Клуб уже направил официальный запрос французам о трансфере 23-летнего ивуарийского футболиста.

Кроме того, в список потенциальных приобретений монегасков входят Рашид Геззаль («Монако») и Торган Азар (менхенгладбахская «Боруссия»).

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 38 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.