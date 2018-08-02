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Промес – один из кандидатов на замену Марезу в «Лестере»

2 августа 2018, 14:36
8

«Лестер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Английский клуб ищет замену перешедшему в «Манчестер Сити» Рияду Марезу.

Основной кандидат для «Лестера» – Николя Пепе из «Лилля». Клуб уже направил официальный запрос французам о трансфере 23-летнего ивуарийского футболиста.

Кроме того, в список потенциальных приобретений монегасков входят Рашид Геззаль («Монако») и Торган Азар (менхенгладбахская «Боруссия»).

В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 38 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

Источник: Francefootball
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Лестер Спартак Азар Торган Геззаль Рашид Промес Квинси Марез Рияд Пепе Николя
Комментарии (8)
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vladik12
1533211043
Все зависит от попадания ЛЧ. Если не выйти в группу, Промес уйдет.
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hevbn 28
1533211074
Приятно задумываться и понимать ,что Промес как минимум не слабее ни Пепе, ни Азара младшего,ни Геззаля , а по поводу самого возможного трансфера думаю ,если Лестер предложит требуемые Спартаком деньги то это устроит все стороны. Квинси получит шанс сыграть далеко не за самую слабую команду сильного чемпионата , а значит возможность ещё больше прогрессировать как игрок , а Лестер получит просто хорошего игрока , думаю болельщикам Спартака надо будет адекватно к этому отнестись (если это всё таки произойдёт) , и поблагодарить Промеса за те потрясающие 4 года которые он провёл в команде , только вот главное ,чтобы Спартак нашёл ему замену .
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DOCTOR PENALTY
1533211269
Игрок он незаурядный, когда-то это всё-равно произойдёт.
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dendiesel
1533212955
очередной фейк!!!
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Боцман59rus
1533212977
завтра на бомбаресурсе - Промес не кадидат на замену Мареза в Лестере
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Супервайзер
1533219118
Рашид Геззаль тоже русский, как утверждает Крыховяк, который сказал, что в Монако все русские?))
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OfaZavr
1533225510
утка очередная, таких придумали уже кучи и еще столько же придумают.
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zigbert
1533290534
Обычная болтовня.
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