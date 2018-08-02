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    Промес – один из кандидатов на замену Марезу в «Лестере»

    «Лестер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

    Английский клуб ищет замену перешедшему в «Манчестер Сити» Рияду Марезу.

    Основной кандидат для «Лестера» – Николя Пепе из «Лилля». Клуб уже направил официальный запрос французам о трансфере 23-летнего ивуарийского футболиста.

    Кроме того, в список потенциальных приобретений монегасков входят Рашид Геззаль («Монако») и Торган Азар (менхенгладбахская «Боруссия»).

    В прошлом сезоне Промес провел за «Спартак» 38 матчей, забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

    Источник: Francefootball

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    02.08.2018 14:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:02

      Обычная болтовня.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 18:58

      утка очередная, таких придумали уже кучи и еще столько же придумают.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 августа 2018, 17:11

      Рашид Геззаль тоже русский, как утверждает Крыховяк, который сказал, что в Монако все русские?))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 2 августа 2018, 15:29

      завтра на бомбаресурсе - Промес не кадидат на замену Мареза в Лестере

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 2 августа 2018, 15:29

      очередной фейк!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 15:01

      Игрок он незаурядный, когда-то это всё-равно произойдёт.

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 2 августа 2018, 14:57

      Приятно задумываться и понимать ,что Промес как минимум не слабее ни Пепе, ни Азара младшего,ни Геззаля , а по поводу самого возможного трансфера думаю ,если Лестер предложит требуемые Спартаком деньги то это устроит все стороны. Квинси получит шанс сыграть далеко не за самую слабую команду сильного чемпионата , а значит возможность ещё больше прогрессировать как игрок , а Лестер получит просто хорошего игрока , думаю болельщикам Спартака надо будет адекватно к этому отнестись (если это всё таки произойдёт) , и поблагодарить Промеса за те потрясающие 4 года которые он провёл в команде , только вот главное ,чтобы Спартак нашёл ему замену .

      5
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      Рейтинг: +8833

      vladik12 2 августа 2018, 14:57

      Все зависит от попадания ЛЧ. Если не выйти в группу, Промес уйдет.

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