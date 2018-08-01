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  • Главные новости дня. Машина Смолова разбилась в ДТП, «Зенит» интересуется двумя игроками «МЮ»

Главные новости дня. Машина Смолова разбилась в ДТП, «Зенит» интересуется двумя игроками «МЮ»

1 августа 2018, 21:04
5

Смолова подозревают в участии в ДТП, его машина разбита.

«Зенит» может подписать Рохо и Линделефа.

«Галатасарай» отказался от покупки Эрнандеса, который провалил медосмотр в ЦСКА.

«Рома» рассчитывает приобрести Промеса.

Рыжиков перешел в «Крылья Советов».

«Анжи» лишился возможности проводить финансовые операции.

Василий Березуцкий рассказал, как реагирует на футболистов «Спартака» и «Зенита», если встречает их в отпуске.

Манолас повздорил с Малкомом во время игры «Барселона» – «Рома».

Погба провел встречу с техническим директором «Барселоны».

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
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ilichkadr
1533149832
Новость конечно офигенная, но где доказательства, что машина разбилась, принадлежащая именно Смолову? ГИБДД Краснодара чё гутарит?
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TRACTOR
1533154642
он не может остановиться рекламировать себя...
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Retiremen_VMF
1533155230
Ну наконец то новость!!!!! Смолов преступник, убийца и насильник в одном лице!!!! Фух, теперь неделю будут обсасывать. А если Федя дал прокатится на своей машине? Или это тоже несмываемое преступление? И я не пойму, где вся новость то? Куча урывков про комунальщиков и прочих пострадавших, а где полная статья с адекватными фактами????
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AEerr
1533164599
интересно!
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