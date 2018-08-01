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    Главные новости дня. Машина Смолова разбилась в ДТП, «Зенит» интересуется двумя игроками «МЮ»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    01.08.2018 21:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36

      AEerr 2 августа 2018, 02:03

      интересно!

      0
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 1 августа 2018, 23:27

      Ну наконец то новость!!!!! Смолов преступник, убийца и насильник в одном лице!!!! Фух, теперь неделю будут обсасывать.
      А если Федя дал прокатится на своей машине? Или это тоже несмываемое преступление?
      И я не пойму, где вся новость то? Куча урывков про комунальщиков и прочих пострадавших, а где полная статья с адекватными фактами????

      0
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      ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim > Retiremen_VMF 2 августа 2018, 01:01

      зачем вообще здесь об этом писать???Это не желтый сайт,хотя уже становится...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +17

      TRACTOR 1 августа 2018, 23:17

      он не может остановиться рекламировать себя...

      0
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      Рейтинг: +17852

      ilichkadr 1 августа 2018, 21:57

      Новость конечно офигенная, но где доказательства, что машина разбилась, принадлежащая именно Смолову? ГИБДД Краснодара чё гутарит?

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