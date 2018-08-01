Главные новости дня. Машина Смолова разбилась в ДТП, «Зенит» интересуется двумя игроками «МЮ»

Смолова подозревают в участии в ДТП, его машина разбита.

«Зенит» может подписать Рохо и Линделефа.

«Галатасарай» отказался от покупки Эрнандеса, который провалил медосмотр в ЦСКА.

«Рома» рассчитывает приобрести Промеса.

Рыжиков перешел в «Крылья Советов».

«Анжи» лишился возможности проводить финансовые операции.

Василий Березуцкий рассказал, как реагирует на футболистов «Спартака» и «Зенита», если встречает их в отпуске.

Манолас повздорил с Малкомом во время игры «Барселона» – «Рома».

Погба провел встречу с техническим директором «Барселоны».

«Барселона» может обменять Дембеле на Рэмзи.