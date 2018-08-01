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  • Манолас устроил стычку с Малкомом в матче Международного кубка чемпионов

Манолас устроил стычку с Малкомом в матче Международного кубка чемпионов

1 августа 2018, 06:39
2

Во время проведения матча Международного кубка чемпионов, в котором в данные минуты встречаются «Барселона» и «Рома», произошла стычка игроков.

Защитник итальянской команды Костас Манолас повздорил в одном из эпизодов с новичком каталонцев Малкомом. В итоге грек был наказан желтой карточкой.

Ранее Манолас негативно высказался о Малкоме, который вместо перехода в «Рому» в последний момент решил стать игроком «Барселоны».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Италия. Серия А Испания. Примера Рома Барселона Манолас Костас Малком
Комментарии (2)
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!ce man
1533104001
А где стычка ?
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Pro100Kid
1533106186
Детский сад, младшая группа.
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