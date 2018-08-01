Манолас устроил стычку с Малкомом в матче Международного кубка чемпионов

Во время проведения матча Международного кубка чемпионов, в котором в данные минуты встречаются «Барселона» и «Рома», произошла стычка игроков.
Защитник итальянской команды Костас Манолас повздорил в одном из эпизодов с новичком каталонцев Малкомом. В итоге грек был наказан желтой карточкой.
Ранее Манолас негативно высказался о Малкоме, который вместо перехода в «Рому» в последний момент решил стать игроком «Барселоны».
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Источник: Twitter