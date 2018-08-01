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    Манолас устроил стычку с Малкомом в матче Международного кубка чемпионов

    Во время проведения матча Международного кубка чемпионов, в котором в данные минуты встречаются «Барселона» и «Рома», произошла стычка игроков.

    Защитник итальянской команды Костас Манолас повздорил в одном из эпизодов с новичком каталонцев Малкомом. В итоге грек был наказан желтой карточкой.

    Ранее Манолас негативно высказался о Малкоме, который вместо перехода в «Рому» в последний момент решил стать игроком «Барселоны».

    Источник: Twitter

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    01.08.2018 06:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 1 августа 2018, 09:49

      Детский сад, младшая группа.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 1 августа 2018, 09:13

      А где стычка ?

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