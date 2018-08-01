Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рэмзи может перейти в «Барселону» в обмен на Дембеле

    «Барселона» заинтересовалась вариантом обмена одного из своих футболистов. Каталонцы готовы расстаться с нападающим Усмане Дембеле, приобретенным прошлым летом у дортмундской «Боруссии».

    Игрока хочет заполучить «Арсенал», и взамен каталонцы намерены подписать контракт с атакующим футболистом британцев Аароном Рэмзи.

    Валлиец выступает за лондонцев с 2008 года.

    Источник: Francefootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2018 17:41
    Рекомендуем
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 августа 2018, 17:59

      нахрена барсе этот мертвый рэмзи? утятина ! кря кря ! дембеле в миллион раз лучше ! да и переезжать из барсы в серяднячковый арсенал просто смех!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 2 августа 2018, 04:10

      Связка Обамеянга и Дембеле была бы интересна...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 21:39

      Ранее у каталонцев не было желания расстаться с Дембеле. Возможно возникли новые обстоятельства.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 1 августа 2018, 20:11

      И Эмирейтс в аренду на год, в качестве доплаты за транспортную стоимость?
      Так сказать, коробка уравнивания потенциалов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 августа 2018, 19:20

      слона на пешку не меняют

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 августа 2018, 20:18

      ))) Но иногда жертвуют, когда развивают матовую атаку или вскрывают защиту белых или чёрных.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 1 августа 2018, 20:28

      ну да, бывает в редких случаях! иногда и пол царства за коня дают))
      здесь правда немного не та ситуация )

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 августа 2018, 20:29

      Я применительно к шахматам. Если играешь или увлекаешься посмотри партии Михаила Таля, Гарри Каспарова, кто играл агрессивно, особенно Таль за доской. Без домашних заготовок, а просчитывая ходы по ходу партии.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 1 августа 2018, 20:53

      Рубик, будите наверно смеяться, но у меня даже детский разряд по шахматам есть)) в школе немного занимался, пока на борьбу тренер не позвал )

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 августа 2018, 21:05

      Я когда-то играл по первому взрослому разряду. У нас во дворе были сильные мужики и на квартале где я жил были перворазрядники и кмс. И вечерами в красном уголке ( были такие комнаты) рубились в домино и шахматы, в карты играли только во дворе. В 9-ом классе выиграл чемпионат города среди школьников., но на областные не поехал по личным мотивам, предпочёл баскетбол, которым я занимался 5 лет.Там были мои университеты по многим играм. Потом в институте играл, но там были сильные ребята, действующие перворазрядники. Не играл лет 16 в шахматы, ( до этого на работе играли в шахматы и преферанс ) как-то попробовал в интернете, но не моё, не могу сконцентрироваться как за доской и читать не могу. Привык к книгам и газетам.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 1 августа 2018, 21:19

      в карты я тоже был мастак - покер, сека, козёл! во дворе шахматы были не в моде) поз же на игровые автоматы подсел) окружение было такое.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 августа 2018, 21:25

      Неее я в автоматы не играл, знал что это такое и не тянуло. Шахматы, нарды, домино, карты это моё было. В советское время ещё в Спортлото играл. В молодости везло не только в любви... )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 1 августа 2018, 21:33

      ну да, у мужиков на столе тоже всё это процветало, с ними было нам не потягаться. но мы за забором свою жизнь вели) ну и спортлото в переносном смысле - каждый пытался вытащить счастливый билет )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 августа 2018, 21:38

      Иногда в парке или в командировке во Львове наблюдал как играют мужики блиц 5р. партия. Сам никогда не играл и не умею. Ещё интересно играть в поддавки в шахматы. Как-то на военных сборах с одним подполковником из военной кафедры стали играть, он предложил. Я его обыгрывал в шахматы, а он меня в поддавки, пока я не втянулся и не просёк разницу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 1 августа 2018, 21:43

      поддавки сильная штука, кутузов так наполеона обыграл )

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 1 августа 2018, 21:46

      Там тоже соображать надо где и что жертвовать и отдать. Тем более, когда под боем несколько фигур. Ну и заманухи работают во многих сферах, тем более в военной тактике.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 19:11

      "Барса" уже не раз озвучивала по Дембеле своё мнение. Он не продаётся, они в него верят и ему будет предоставлен шанс проявить себя на поле в футболке "Барсы".

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70532

      insider_retro 1 августа 2018, 18:29

      Хоть и чушь по сути, но тенденция просматривается...
      Всё чаще клубы удовлетворяют свои интересы путём обмена игроков или какими-то другими безналичными комбинациями... Агенты игроков, наверное, в бессильной ярости, - проценты от сделок и заработки теряются..:)) Непорядок...:))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 1 августа 2018, 18:23

      Бред сивой сливки

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 августа 2018, 17:57

      бред какой-то

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11