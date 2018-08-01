Рэмзи может перейти в «Барселону» в обмен на Дембеле

«Барселона» заинтересовалась вариантом обмена одного из своих футболистов. Каталонцы готовы расстаться с нападающим Усмане Дембеле, приобретенным прошлым летом у дортмундской «Боруссии».

Игрока хочет заполучить «Арсенал», и взамен каталонцы намерены подписать контракт с атакующим футболистом британцев Аароном Рэмзи.

Валлиец выступает за лондонцев с 2008 года.