Погба встретился с техническим директором «Барселоны» Абидалем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба провел встречу с техническим директором «Барселоны» Эриком Абидалем. Ранее «Бомбардир» писал, что француз может перейти в каталонский клуб.

Диалог между сторонами состоялся в США, где оба клуба проводят предсезонную подготовку. Хавбеку 25 лет.

Сообщается, что у Погба натянутые отношения с главным тренером «Юнайтед».