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    Погба встретился с техническим директором «Барселоны» Абидалем

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба провел встречу с техническим директором «Барселоны» Эриком Абидалем. Ранее «Бомбардир» писал, что француз может перейти в каталонский клуб.

    Диалог между сторонами состоялся в США, где оба клуба проводят предсезонную подготовку. Хавбеку 25 лет.

    Сообщается, что у Погба натянутые отношения с главным тренером «Юнайтед».

    Источник: Tuttosport

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    01.08.2018 15:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1055

      3ton 1 августа 2018, 18:27

      После покупки Артура и Малкома, за Погба не будут платить больших денег и явно он уже не надо.
      Хотя , игрок хороший и усилил бы любой клуб.

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      Рейтинг: +100888

      zigbert 1 августа 2018, 16:35

      Конечно у Погба натянутые отношения с Моуринью и ему будет лучше сменить клуб. Но из за его высокой стоимости ,все это проблематично.

      5
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 августа 2018, 15:44

      Несмотря на то, что Погба абсолютно не барселонский игрок по стилю , но он уж точно будет лучше, чем Андре Гомеш , да и тяжело сказать что такое "барселонская игра" после того как из команды ушли Хави и Иньеста и тем более когда тренером пришёл Вальверде это спорный вопрос лучше или хуже стала играть команда , но факт в том ,что стала играть по другому ,Барса вообще в последнее время всё больше напоминает Реал двухтысячных, всё больше делала ставку на игру и покупку "звёзд" , а Реал как раз сейчас пытается делать ставку на своих.

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > hevbn 28 1 августа 2018, 16:12

      понятно что Погба лучше чем Гомеш, но и ценник на на погба будет будь здоров. Тем более Гомеш травмирован, продать его в этом сезоне не получится, а выбрасывать 100-150 лямов, я думаю барса не будет.

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      Рейтинг: +7547

      серега кашин 1 августа 2018, 15:40

      мю его дешевле чем купил точно не отдаст

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