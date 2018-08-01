Погба встретился с техническим директором «Барселоны» Абидалем

После покупки Артура и Малкома, за Погба не будут платить больших денег и явно он уже не надо.
Хотя , игрок хороший и усилил бы любой клуб.
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба провел встречу с техническим директором «Барселоны» Эриком Абидалем. Ранее «Бомбардир» писал, что француз может перейти в каталонский клуб.
Диалог между сторонами состоялся в США, где оба клуба проводят предсезонную подготовку. Хавбеку 25 лет.
Сообщается, что у Погба натянутые отношения с главным тренером «Юнайтед».