Рейнгольд: «Это не чемпионат России. Это стыд и пародия на футбол»

А ведь Рейнгольд прав! Просто те, кто оскорбляет ветерана, "слаще морковки ничего и не пробовали", а еще начинают сравнивать с чемпионатом СССР, где играли киевское, тбилисское и минское "Динамо" , "Жальгирис", "Арарат", "Шахтер", каждая из этих команд со своим игровым почерком и без всяких африканцев. Кого из нынешних ЗМСов хотя бы с натяжкой можно поставить рядом с Стрельцовым, Ворониным, Блохиным, Кипиани, Белановым, Яшиным? Те не верещали от щастя как подорванные, что вошли в мировую восьмерку. Это воспринималось на ЧМ как заположенное. И чемпионат СССР не смотрелся так убого. Про Кубок вообще молчу...
Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку старту чемпионата России. Специалиста не устраивает результативность первого тура.
«Посмотрите, что происходит в нашем футболе. Я говорил давно, что если нет футболистов хорошего уровня, нет мастерства, то и футбол скучный. Так оно и есть, я абсолютно прав. С горем пополам добиваются ничьей, и рады. Это не футбол, это пародия на футбол. За прошедшие матчи все команды забили в общем 8 мячей.
Это разве чемпионат России? Это стыд. Единственная команда, на которую я надеюсь, и которая не даст скучать — это «Спартак». А пока, то, что показывают команды — это антифутбол», – считает эксперт.
Результативность первого тура – в среднем один гол за игру.