Рейнгольд: «Это не чемпионат России. Это стыд и пародия на футбол»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку старту чемпионата России. Специалиста не устраивает результативность первого тура.

«Посмотрите, что происходит в нашем футболе. Я говорил давно, что если нет футболистов хорошего уровня, нет мастерства, то и футбол скучный. Так оно и есть, я абсолютно прав. С горем пополам добиваются ничьей, и рады. Это не футбол, это пародия на футбол. За прошедшие матчи все команды забили в общем 8 мячей.

Это разве чемпионат России? Это стыд. Единственная команда, на которую я надеюсь, и которая не даст скучать — это «Спартак». А пока, то, что показывают команды — это антифутбол», – считает эксперт.

Результативность первого тура – в среднем один гол за игру.