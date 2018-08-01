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    Рейнгольд: «Это не чемпионат России. Это стыд и пародия на футбол»

    Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку старту чемпионата России. Специалиста не устраивает результативность первого тура.

    «Посмотрите, что происходит в нашем футболе. Я говорил давно, что если нет футболистов хорошего уровня, нет мастерства, то и футбол скучный. Так оно и есть, я абсолютно прав. С горем пополам добиваются ничьей, и рады. Это не футбол, это пародия на футбол. За прошедшие матчи все команды забили в общем 8 мячей.

    Это разве чемпионат России? Это стыд. Единственная команда, на которую я надеюсь, и которая не даст скучать — это «Спартак». А пока, то, что показывают команды — это антифутбол», – считает эксперт.

    Результативность первого тура – в среднем один гол за игру.

    Источник: Sport24

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    01.08.2018 17:18
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 1 августа 2018, 22:19

      А ведь Рейнгольд прав! Просто те, кто оскорбляет ветерана, "слаще морковки ничего и не пробовали", а еще начинают сравнивать с чемпионатом СССР, где играли киевское, тбилисское и минское "Динамо" , "Жальгирис", "Арарат", "Шахтер", каждая из этих команд со своим игровым почерком и без всяких африканцев. Кого из нынешних ЗМСов хотя бы с натяжкой можно поставить рядом с Стрельцовым, Ворониным, Блохиным, Кипиани, Белановым, Яшиным? Те не верещали от щастя как подорванные, что вошли в мировую восьмерку. Это воспринималось на ЧМ как заположенное. И чемпионат СССР не смотрелся так убого. Про Кубок вообще молчу...

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma > ЮНик 1 августа 2018, 22:51

      Вам чего больше не хватает вне СССР - хорошего футбола или очереди за морковкой? Правильно было сказано: "У того кто не сожалеет о распаде Союза нет сердца, но у того, кто хочет его вернуть, нет мозгов."

      1
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      Рейтинг: +452

      denzillo > ЮНик 1 августа 2018, 23:59

      Да не хер...а он не прав при всём уважении! Во первых, это только первый тур-все приглядываются к друг другу!Во вторых, почему скинул Рубин-я лично увидел качественную поставленную игру у Бекиича-как и ожидал - на 2-ой сезон команда делает вещи! Рано давать оценку обновлённым командам! А спартак с такой игрой-ещё мог и проиграть, не взирая на владение мячём и тп.-это футбол, мать его, Рейнгольд!

      -1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время > denzillo 2 августа 2018, 08:30

      Согласен с тем что говорить об итогах чемпионата по 1 туру, рано, и неразумно!

      0
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 1 августа 2018, 21:21

      Рейнгольд слишком уж сгущает краски.Команды еще не вошли в ритм. В последующих турах результативность повысится.

      5
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 1 августа 2018, 21:20

      Рейнгольд - это карма российского футбола.
      Маразматика даже кондрашка не берёт,боится что он её покусает )))

      2
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 1 августа 2018, 21:16

      ЛЕЧИТЬСЯ, ЛЕЧИТЬСЯ И ЛЕЧИТЬСЯ!!! Великий Ильич так рекомендовал.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 августа 2018, 20:51

      Даже к маразматической старрсти надо относиться с уважением, но по моему я уже слышал из уст этого почтенного старца перед чемпионатом мира о нашей сборной примерно тоже самое.
      Значить, поменяйте памперс и на процедуры, а разбор полетов оставне современным специалистам, а то ходрли по полю 50 лет назад и думают что всё так и осталось. Заметьте, с уважением к вашему возрасту и заслугам!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 августа 2018, 20:51

      А говорят его усыпляли на время ЧМ..
      Всё уже?

      6
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      Рейтинг: +3120

      erma 1 августа 2018, 20:45

      Помедленней, пожалуйста, я записываю. Все эти высказывания должны войти в АНАЛы (с одним "н") нашего футбола.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 1 августа 2018, 20:35

      старик-нервный какой то..

      3
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      Рейтинг: +3120

      erma > за ЦСКА с 1980г 1 августа 2018, 20:43

      Да, колбасит его не по-детскому. Меня с перепоя тоже так трясет.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > erma 1 августа 2018, 20:48

      да ладно тебе..

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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 1 августа 2018, 20:35

      Зря дед ТАК после первого тура распереживался.
      Но если ТАК будет в подавляющем большинстве матчей тура, так, до 10-го, то я тоже "рассержусь".

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 1 августа 2018, 20:25

      Нормально для начала чемпионата

      2
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