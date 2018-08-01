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  • Рейнгольд: «Это не чемпионат России. Это стыд и пародия на футбол»

Рейнгольд: «Это не чемпионат России. Это стыд и пародия на футбол»

1 августа 2018, 17:18
43

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд дал оценку старту чемпионата России. Специалиста не устраивает результативность первого тура.

«Посмотрите, что происходит в нашем футболе. Я говорил давно, что если нет футболистов хорошего уровня, нет мастерства, то и футбол скучный. Так оно и есть, я абсолютно прав. С горем пополам добиваются ничьей, и рады. Это не футбол, это пародия на футбол. За прошедшие матчи все команды забили в общем 8 мячей.

Это разве чемпионат России? Это стыд. Единственная команда, на которую я надеюсь, и которая не даст скучать — это «Спартак». А пока, то, что показывают команды — это антифутбол», – считает эксперт.

Результативность первого тура – в среднем один гол за игру.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Рейнгольд Валерий
Комментарии (43)
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oyabun
1533133584
Как то очень жестко высказался. Да, не самый зрелищный тур получился, но традиционно так начинается каждый сезон в нашем Чемионате. Все еще впереди - и зрелищные игры и громкие скандалы и удивительные неожиданные результаты.
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prezent2017
1533133949
Старикашка прав. Все клупы, кроме Зенита, как г-на наелись. Еле ноги таскают.
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МВС
1533133968
а ранее что сильно иная картина наблюдалась?!
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Сильвербой
1533134825
Тур конечно получился, мягко говоря, говнистый,но это всего лишь первый тур! Не надо впадать в панику!
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insider_retro
1533135692
С зубодробильной очевидностью и лютой ненавистью, дед-специалист, подверг начало турнир уничтожающей критике!.. В тревоге ожидаю его следующих эмоций от последующих туров...
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a-rakhmatov
1533136117
В первом туре кроме Спартака сыграл неплохо и Рубин против быков...))
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Shaitan.
1533136486
Спартак то да, целую голевую феерию показал, забив один гол Оренбургу. Чего он ждал от первого тура? Продолжения ЧМ?
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Мары
1533140078
В принципе и Зенит не плохо играл.Правда ему полегче было.Автобусов не было.Динамо ещё с Арсеналом понравилось.Голов не было, но играли очень даже не плохо.
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Project Бабангида
1533140638
санитары ! оттащите рейнгольда от телевизора, пока его паралич не разбил
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OfaZavr
1533140878
ну не стоит так уж нагнетать, команды только начинают, многим не просто по разного рода причинам, все будет но чуть позже, известно ведь что наши команды долго запрягают порою)
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