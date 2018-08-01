Министр спорта Самарской области: «Практически стопроцентная загрузка на первом матче радует и обнадеживает»

Руководство Самарской области довольно высокой заполняемостью новой арены на матче первого тура российской Премьер-лиги «Крыльев Советов» с ЦСКА​.

«Мы постарались сохранить то, что было у нас в период чемпионата. Соответственно, раз стадион полный, значит, все болельщики добрались.

Практически стопроцентная загрузка на первом матче радует и обнадеживает очень сильно. Конечно, хотелось бы, чтобы это на каждый матч было, не только на ЦСКА.

Мне показалось, что сегодня мы играли не хуже, моментов было даже больше, поэтому надо, чтобы болельщики поверили и в следующих играх приходили и болели за нашу команду» рассказал министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

Матч первого тура российской Премьер-лиги «Крыльев Советов» – ЦСКА завершился со счетом 0:0.