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  • Гончаренко: «Усиления? Траснферное окно открыто. Все может быть»

Гончаренко: «Усиления? Траснферное окно открыто. Все может быть»

31 июля 2018, 22:31
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

– Это ЦСКА не смог победить или «Крылья» не дали им выиграть?

– Обе команды больше разрушали, чем созидали.

– Ожидали ли такой игры от «Крыльев»?

– Если в большинстве матчей они закрываются, чего можно было ожидать? По тем матчам, что мы видели, ожидали именно этого.

– Как оцениваете игру своих молодых футболистов? И ждете ли усиления?

– Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия. Мы становимся лучше, нельзя не отметить уровень старания и желания молодых. Что касается приобретений – трансферное окно открыто, поэтому все может быть.

Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Добрый Бобер
1533065650
Ну, Роналду точно не подпишут.
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STAFOR13
1533066852
Денег нет, неважно что лет 5 не тратили больших сумм на трансферы, при этом выступая в ЛЧ, получая за год минимум 20 за групповой этап, плюс продали Думбию, Мусу, Головина, ещё и разгрузили зарплаты, Гинер походу Уэмбли построил, что даже не может купить пару хороших игроков, отбивая деньги за стадион...
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SunRomeS
1533067187
Уэмбли не Уэмбли, а деньги надо уметь считать, посмотри сколько клубов развалилось и сейчас продолжают...экономика должна быть экономной, в разумных пределах, конечно же.
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prezent2017
1533068240
Подставил Гончаренку Гиннер. Игроков нет, а результат давай. И денег побольше, побольше! Узнаваемо по почерку эффективного менеджера.
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Рубик Докоян
1533068257
Уходит романтика футбола, его величество результат диктует рациональную игру. Команды прежде всего озабочены сохранить свои ворота в неприкосновенности.
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himik2-62
1533070481
на молодёжке выехать не получится,трансферов нет -"поэтому всё может быть"
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spam2009
1533082853
Все может быть, но не с Женей Харьковским
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zigbert
1533120924
КС играет в такой футбол исходя из собственных возможностей.А ЦСКА усиление необходимо.
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