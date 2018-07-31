Гончаренко: «Усиления? Траснферное окно открыто. Все может быть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (0:0).

– Это ЦСКА не смог победить или «Крылья» не дали им выиграть?

– Обе команды больше разрушали, чем созидали.

– Ожидали ли такой игры от «Крыльев»?

– Если в большинстве матчей они закрываются, чего можно было ожидать? По тем матчам, что мы видели, ожидали именно этого.

– Как оцениваете игру своих молодых футболистов? И ждете ли усиления?

– Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия. Мы становимся лучше, нельзя не отметить уровень старания и желания молодых. Что касается приобретений – трансферное окно открыто, поэтому все может быть.

Какой же необычный состав у ЦСКА. Кто они все?