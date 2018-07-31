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  • Дворкович: «На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола»

Дворкович: «На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола»

31 июля 2018, 20:28
22

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что государство на данном этапе не может прекратить финансирование профессионального футбола.

«На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола – это приведет к значительно долговременному спаду.

Тем не менее должны быть выстроены правила игры. Нужно найти правильный баланс между государством и частным бизнесом, между интересами наших клубов на международной арене и интересами российского чемпионата», – считает Дворкович.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига
Комментарии (22)
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kykyi
1533058417
Лучше профинансируй пенсионеров и инвалидов, молодые и здоровые выживут и без бюджета. Хорош тратить деньги на понты, пора подумать и о людях или вали в задницу.
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insider_retro
1533059307
Чаще получается, что правила игры выстраиваются в угоду чьим-то амбициям, в то время, как страдает большое дело... Мы уже долго балансируем, соглашаемся и подстраиваемся... Реорганизовали чемп так, что летом - балдёжь, а зимой - оранжевый мяч... Но за спиной недавнего успеха, всё равно, виднеется основательная ж...а...
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Project Бабангида
1533059415
подсыпьте в кормушку корма, русский князь дворкович помирает
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Garrincha58
1533060241
если бы это финансирование пользу приносило а то ведь сплошной распил бабла и те кто дает и те кому выделяют выгодно воровать гос.деньги
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1533060752
почему тогда Тосно не профинансировали? Как никак обладатель КР..
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Полная Канистра
1533062466
Аркаша муха дохлая как ни глянешь на него мямля какая то интересно как он в правительство влез такой вылизанный пушистенький сморчёк
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Мары
1533063164
Который год они уже этот баланс ищут, но глубина жопы меньше не становится.Растёт как на дрожжах.
Ответить
zigbert
1533063177
Одни слова а дела нет.
Ответить
Рубик Докоян
1533067230
Так как государство выстраивает правила и находит правильный баланс, то получается, что своим миллиарды с мешками денег, другим мешки с картошкой...
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OfaZavr
1533105424
красиво и правильно говорить умеют, этого у них не отнять. зато как доходит до того чтобы что-то сделать то все остается по прежнему.
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