Дворкович: «На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола»

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что государство на данном этапе не может прекратить финансирование профессионального футбола.

«На данном этапе невозможно государству уйти от финансирования профессионального футбола – это приведет к значительно долговременному спаду.

Тем не менее должны быть выстроены правила игры. Нужно найти правильный баланс между государством и частным бизнесом, между интересами наших клубов на международной арене и интересами российского чемпионата», – считает Дворкович.