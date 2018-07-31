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  • ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в шесть номинальных защитников и с Чаловым в нападении

ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в шесть номинальных защитников и с Чаловым в нападении

31 июля 2018, 17:30
13

«Крылья Советов» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Мияилович, Канунников.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ефремов, Хосонов, Бистрович, Чалов.

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Состав ЦСКА на матч с «Крыльями Советов». Кто они?

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА
Комментарии (13)
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порт
1533047627
Икарус.
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mgordeev
1533047764
Соперник слишком силен. Тактика оправдана.
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Project Бабангида
1533048023
и что? тут очевидно , что схема в три центральных. фернандес с щенниковым по краям
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Отчаянный Пердун
1533048494
интересная расстановка, во втором тайме она изменится!!! Быстрей бы Кучаев вернулся в строй.
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серега кашин
1533048792
да они всегда так играли
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Cska-ЧМ
1533049250
Где вы увидели 7 защитников? Набабкин или Щенников будут вингерами
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Боцман59rus
1533050373
Даже так, крылья им не соперник, велика разница между этажами, а уж с командами призерами и подавно... -надеюсь на поле не уснут, трибуны нужно заполнять - без хорошего фубола никак.)))
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shinnik
1533053148
Привередливые... Попались.
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cпартач 1922
1533055745
приветствую не в курсе когда будут билеты на анжи и лч и по ск они примерно стоят?и еще пару вопросов 1) как проехать от павелецкой до нашего стадика? 2) как пройти по эл билету на матч или как его и где обменять на настоящий билет?
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Сильвербой
1533056499
Вот смотрю этот матч и задаю себе вопрос: на сколько игр хватит сил у Игоря тащить за собой команду!!!???
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