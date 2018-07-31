ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» в шесть номинальных защитников и с Чаловым в нападении

«Крылья Советов» и ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Феррейра, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Мияилович, Канунников.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Чернов, Магнуссон, Фернандес, Бекао, Набабкин, Ефремов, Хосонов, Бистрович, Чалов.

Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Состав ЦСКА на матч с «Крыльями Советов». Кто они?