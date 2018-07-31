Мина: «Я платил за покупки Месси и Суареса!»

Защитник «Барселоны» Йерри Мина рассказал, как делал ставки с нападающими каталонцев Лионелем Месси и Луисом Суаресом на то, кто лучше исполнит штрафные удары на тренировке.

«Когда я приехал в «Барселону», для создания хорошей атмосферы я начал делать ставки с Месси и Суаресом, чтобы посмотреть, кто лучше исполняет штрафные удары на тренировках. Я делал это просто для того, чтобы посмотреть на них.

Прежде чем я это понял, они брали у меня 50 евро в день. И я подумал: «Я плачу за этих парней, чтобы они ходили по магазинам!»

Но правда в том, что эти монстры кладут мяч куда хотят. Это фантастические люди, волшебники», – сказал Мина.