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Мина: «Я платил за покупки Месси и Суареса!»

31 июля 2018, 15:13
17

Защитник «Барселоны» Йерри Мина рассказал, как делал ставки с нападающими каталонцев Лионелем Месси и Луисом Суаресом на то, кто лучше исполнит штрафные удары на тренировке.

«Когда я приехал в «Барселону», для создания хорошей атмосферы я начал делать ставки с Месси и Суаресом, чтобы посмотреть, кто лучше исполняет штрафные удары на тренировках. Я делал это просто для того, чтобы посмотреть на них.

Прежде чем я это понял, они брали у меня 50 евро в день. И я подумал: «Я плачу за этих парней, чтобы они ходили по магазинам!»

Но правда в том, что эти монстры кладут мяч куда хотят. Это фантастические люди, волшебники», – сказал Мина.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона Месси Лионель Суарес Луис Мина Йерри
Комментарии (17)
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VGreen
1533039397
мдааа сколько ошибок.... "«Когда я приехал в «Барселону», для созданиЕ хорошей атмосферЫЯ начал делать ставки с Месси и Суаресом, чтобы посмотреть, кто лучше исполняет штрафные удары на тренировках. Я делал это просто для того, чтобы посмотреть НА ИХ."
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la verdad
1533039795
Фигня какая-то... Делал ставки... Потом понял.... Он не знал, что желто-коричневая бумажка с цифрами 5 и 0 - это деньги?)))
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insider_retro
1533039925
Обычно, услуги волшебников не оплачиваются... Да и талант ставками не измеряется!..
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hevbn 28
1533040516
Йерри ,ты что этого не знал раньше , что с этими людьми играть в такие игры , это как играть в карты с каталой .
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Наварх
1533040615
Сплошной бред...
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KOLBIS
1533041631
Не углубляясь в статью можно подумать,что Йерри покурил там чего-то в Колумбии...
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zigbert
1533042738
Видимо быстро нагляделся и все понял.
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Обер-КанцлерЪ
1533046543
50 евро в день? Это как 1 копейка для простого россиянина! Даже меньше наверно.
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OfaZavr
1533053325
над новичками часто такие штучки проделывают пока они не начинают понимать что здесь что-то не так)
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