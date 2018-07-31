Гендиректор «Анжи»: «На матч с «Уфой» команда полетит»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов подтвердил, что, несмотря на финансовые трудности, команда отправятся на выездной матч второго тура РПЛ с «Уфой».

«На матч с «Уфой» команда полетит.

Что касается игры с «Уралом» (1:0), то президент клуба из собственных средств выделил деньги на покупку билетов на самолет для основной команды, оплатил гостиницу, питание.

Нашли деньги и для молодежного состава, но вовремя не выкупили бронь из-за отсутствия средств, и она была снята», – сказал Флегонтов.

Матч второго тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Анжи» состоится в понедельник, 6 августа, в 17:30 по московскому времени.

Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов