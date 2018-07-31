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  • Мещеряков: «Судья допустил две явные ошибки в матче с «Уфой»

Мещеряков: «Судья допустил две явные ошибки в матче с «Уфой»

31 июля 2018, 06:31
13

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков остался недоволен работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Уфой».

«Судья не засчитал чистый гол в первом тайме, а во втором была чистая красная карточка у Игбуна, когда он наступил на ногу Баринову. Вот два явных момента.

Не говорю, что если бы не судейство, то счет был бы другим, но есть две явные судейские ошибки», – сказал Мещеряков.

Матч первого тура РПЛ «Уфа» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Уфа Игбун Сильвестр Вилков Михаил
Комментарии (13)
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Мары
1533009439
С голом абсолютно прав.Гол был.Гол чистый.Просто в тот момент в штрафной была куча игроков Локомотива и большинство из них было в офсайде.Все кроме Эдера, но судья этого не видел и на всякий случай свистнул. А вот с Бариновым Мещеряков на воду дует.По принципу проси больше, получишь столько сколько надо.Игбун напомню пытался выскочить к воротам Локомотива,а вот Баринов распластался в подкате и в результате единоборства произошёл стык.Чисто игровой момент.Ни какого умысла.Если за такое давать красную, то Мещерякову прямая дорога в балет.Или в шахматы.Максимум можно получить игровым полем по голове при организации китайской ничьи.
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absent32
1533012089
украли победу сейчас... украдут победу нам... все возвращается..
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lotsman
1533012395
Надо вводить видиоповторы, как на ЧМ.
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Рубик Докоян
1533013865
Матч не удалось посмотреть, поэтому не могу оценить с моей точки зрения судейские решения. Зато могу отметить активное озвучивание руководством "Локо" результативные ошибки арбитра, повлиявшие на исход матча. Раньше за ними такое не водилось. Посмотрим что будут говорить в "Свистке" и какое решение примет контрольно-квалификационная комиссия.
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VeniaminS
1533015353
Судья просмотрел.
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momwig_
1533017333
Не мешать в этом году будут только Зениту. Паравозов второй раз подряд на 1 месте ТАМ никто не ждет, нас - никогда особо не ждут, про Краснодар уже не смешно, Бердыев - не Семин, он ничему не учится, а его говнофутбол уже все кому надо, в принципе, научились ломать... даже Гинер походу собирается устроить демонстративную "пересменку". Походу ТАМ уже всё решили. Помочь сезону могут только Дзюба, который обязательно зазвездится опять, и ленивые арги Зенита.
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amazonaws
1533021569
1-й тур чемпионата России "Уфа" – "Локомотив". На 15-й мин. матча первый ассистент В. Миневич грубо ошибся, определив положение "вне игры" у нападающего Локомотива Эдера. В момент паса от своего игрок Локомотива Эдер, не находился за линией офсайда. Однако, боковой судья Миневич поднял флаг и сигнализировал арбитру Михаилу Вилкову. Судья Вилков свиснул и остановил игру. Эдер отправил мяч в ворота Уфы почти со свистком арбитра. Но забитый гол, по всем футбольным правилам, судья Вилков ошибочно не засчитал. Честный судья не боится видеоповторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ! Когда прекратится это БЕЗОБРАЗИЕ??? Сколько надо судейских СКАНДАЛОВ, чтобы до Мутко, Алаева, Прядкина, Колоскова, Егорова, Левникова ДОШЛО, что надо и как можно скорее внедрять систему VAR в нашем российском чемпионате??? Все уже и давно в Мире поняли, а до наших чиновников от футбола, никак не дойдёт!!! Бутенко, Колосков против! Мутко, Алаев, Прядкин против. Егоров, судьи, Левников, Чеботарёв против!!! Коррупция для них мать родна и позволяет им рулить скандальным судейством. Судей надо отстранять, а они их ОТМАЗЫВАЮТ и посылают по новой скандалить. Ждите новых скандалов! Они их вам обеспечат по полной скандальной судейской программе. С каждым сезоном количество судейских скандалов только УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Мутко и Прядкин ГРОЗИЛИСЬ установить систему видеопомощи VAR с нового сезона в РПЛ, но на деле не хотят внедрять и бороться с коррупцией в судействе. Скандалы их полностью устраивают и они не намерены с ними бороться с помощью системы видеопомощи судьям VAR. Систему VAR надо внедрять в РПЛ и как можно скорее!
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Tuxuu777
1533024965
Не хочу сказать ничего против Локо, но если валить все на несправедливое судейство, то грош цена такому клубу. Манчини, Луческу когда плакались в Зените насчет судей развалили клуб. Видимо Мещеряков и Геркус хотят развалить Локомотив. Хотели бы выиграли бы и без судей.
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baden69
1533025702
Вот теперь сразу видно, что начался футбол в России... Сразу судейские скандалы, хотя была элементарная ошибка и предвзятости не было, сразу обвинения всех и поиски заговоров... Да, жаль, что у нас нет системы VAR, но у РПЛ таких денег нет, чтобы установить ее на всех стадионах, а большинство клубов не готово ее ставить за свой счет, так что не ищем заговоры, не раздуваем скандалы, а "наслаждаемся" тем, что у нас есть.
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zigbert
1533033811
Сколько таких отмененных голов в футболе было? Большое количество. Анализ эпизода с разных ракурсов может дать ответ ,но результат матча уже изменить нельзя.
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