Мещеряков: «Судья допустил две явные ошибки в матче с «Уфой»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков остался недоволен работой судейской бригады во главе с Михаилом Вилковым в матче первого тура российской Премьер-лиги с «Уфой».
«Судья не засчитал чистый гол в первом тайме, а во втором была чистая красная карточка у Игбуна, когда он наступил на ногу Баринову. Вот два явных момента.
Не говорю, что если бы не судейство, то счет был бы другим, но есть две явные судейские ошибки», – сказал Мещеряков.
Матч первого тура РПЛ «Уфа» – «Локомотив» завершился со счетом 0:0.
Источник: Р-Спорт