Покеттино: «Бэйл в «Тоттенхэме»? Думаю, это нереально»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о подготовке к следующему сезону.

«Вне зависимости от травмированных игроков мы хотели подписать футболистов с теми качествами, которые помогут нам достигнуть наших целей.

Нужно быть расслабленным и трудиться. Я сконцентрирован на том, чтобы помочь команде развиваться в том направлении, в каком мы хотим это делать, и подойти к старту сезона в лучших кондициях.

Бэйл в «Тоттенхэме»? Думаю, это нереально», – сказал Покеттино.

По последней информации, форвард «Реала» Гарет Бэйл не покинет команду в межсезонье.