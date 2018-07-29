Бердыев не стал отвечать на вопросы журналистов после победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев не стал отвечать на вопросы журналистов после матча первого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1). На пресс-конференции специалист ограничился несколькими предложениями и покинул зал.

«Есть удовлетворение от результата и в целом игры. Но разное функциональное состояние игроков не позволило нам весь матч играть в нужном темпе. Многие играли через не могу», – сказал Бердыев.

«Рубин» впервые за пять лет победил южан.