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  • РПЛ. «Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря голу Жиго. Ташаев дебютировал за москвичей

РПЛ. «Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря голу Жиго. Ташаев дебютировал за москвичей

28 июля 2018, 20:53
34

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Самуэль Жиго на 4-й минуте.

На 71-й минуте встречи на поле появился полузащитник Александр Ташаев, который перешел в «Спартак» из «Динамо» в межсезонье.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Жиго, 4.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Глушаков (Попов, 71), Ломовицкий (Ташаев, 71), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Маляров, 77), Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов (Кулишев, 32).

Предупреждения: нет – Андреев, 15; Ойеволе, 35; Терехов, 35.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

«Спартак» выпустил какого-то пацана. Он хорош

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург
Комментарии (34)
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mialkov
1532800473
Спартаковцы, с победой! Трудная, но важная! Спартак, вперед!
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derrik2000
1532800522
Ну что? Хоть так. Поздравляю Жиго! А Зе Луиш опять начинает фигнёй страдать! Сколько можно? Скорей бы Луис Адриано оправился от травмы.
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a_who
1532800529
С победой друзья ! Начало не смазано !
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Кинстифа
1532800620
первый шажог сделан... Всех КБ с победой
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slavа0508
1532800864
С победой парни всех,,,,,,какой то феерической игры и не ждал,,,,,,тем более после ЧМ,,,,,всё нормально идём дальше
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Eddyson
1532801019
Хотелось бы победы покрупней, но и так сойдет. Новички Жиго и Ташаев порадовали. Последняя пятиминутка - попытка вновь наступить на старые грабли. Максименко с сухарём.
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Пестрый
1532801205
3 очка они и в африке 3 очка) А больше и добавить нечего, ждем 4 число девок надо кровь из носа выносить, шпалыч уже давно напрашивается)
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Полная Канистра
1532803222
Первая игра всегда трудна . зе прицел совсем потерял столько моментов упустил не гоже напу транжирить. А так с первой победой спартачи!!!!!
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zigbert
1532804280
С победой спартаковцы!!! Без валидола не обошлось ,но все же молодцы. Над реализацией моментов надо поработать.
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Project Бабангида
1532805228
три очка в копилочке
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