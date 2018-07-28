РПЛ. «Спартак» обыграл «Оренбург» благодаря голу Жиго. Ташаев дебютировал за москвичей

«Спартак» обыграл «Оренбург» в матче 1-го тура РПЛ со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник Самуэль Жиго на 4-й минуте.

На 71-й минуте встречи на поле появился полузащитник Александр Ташаев, который перешел в «Спартак» из «Динамо» в межсезонье.

Чемпионат России. РПЛ. 1-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Жиго, 4.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Комбаров, Ещенко, Фернандо, Зобнин, Глушаков (Попов, 71), Ломовицкий (Ташаев, 71), Промес (Тимофеев, 90+1), Зе Луиш.

«Оренбург»: Фролов, Андреев, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин (Маляров, 77), Афонин, Сутормин, Попович, Козлов, Чуканов (Кулишев, 32).

Предупреждения: нет – Андреев, 15; Ойеволе, 35; Терехов, 35.

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