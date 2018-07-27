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  • Каррера: «Отпустил бы Зобнина и Кутепова из «Спартака»? Нет»

Каррера: «Отпустил бы Зобнина и Кутепова из «Спартака»? Нет»

27 июля 2018, 20:00
8

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не хочет продавать полузащитника Романа Зобнина и защитника Илью Кутепова.

– Был ли разговор с Зобниным и Кутеповым? После чемпионата мира к ним, наверняка, поступали предложения из других клубов.

– На данный момент они – игроки «Спартака».

– Отпустили бы их?

– Нет.

– А если они захотят уйти?

– Многое зависит от игрока. Если он хочет уйти, его сложно остановить.

Оба футболиста в составе сборной России вошли в пятерку лучших игроков по пробегу на ЧМ-2018.

Зобнин: «Конкретных предложений нет, но я вхожу в шорт-лист многих команд»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Zivs
1532712019
надеюсь, послужат Спартаку.
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Мары
1532712103
Этот год точно должны отыграть, а дальше видно будет.
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Гладиатор++++===
1532715977
Пусть пацаны принесут нам радость побед.И первое место для нас.А там пусть идут радуют других и поднимаются в классе.Вперёд Спартак.
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Spiridonovich
1532728105
Конечно, такие игроки как Зобнин и Кутепов должны радовать своей игрой русских болельщиков. И именно в своей команде они должны совершенствоваться и оттачивать своё мастерство.
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батя86
1532747163
особенно Зобнин!ключевая фигура Спартака!
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zigbert
1532755059
Каррера как никто другой знает цену этим игрокам.
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OfaZavr
1532761739
конечно они нам нужнее. да и предложений реальных нет к тому же.
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