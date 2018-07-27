Каррера: «Отпустил бы Зобнина и Кутепова из «Спартака»? Нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не хочет продавать полузащитника Романа Зобнина и защитника Илью Кутепова.

– Был ли разговор с Зобниным и Кутеповым? После чемпионата мира к ним, наверняка, поступали предложения из других клубов.

– На данный момент они – игроки «Спартака».

– Отпустили бы их?

– Нет.

– А если они захотят уйти?

– Многое зависит от игрока. Если он хочет уйти, его сложно остановить.

Оба футболиста в составе сборной России вошли в пятерку лучших игроков по пробегу на ЧМ-2018.

Зобнин: «Конкретных предложений нет, но я вхожу в шорт-лист многих команд»