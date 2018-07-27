«Головин красно-белый». «Монако» опубликовало видео в честь перехода россиянина

Сегодня полузащитник сборной России Александр Головин подписал пятилетний контракт с «Монако».
В честь перехода россиянина пресс-служба монегасков опубликовала видео, включающее подборку его голов.
Одна из фраз в подписи к ролику: «Александр Головин красно-белый».
Красно-белый – цвет «Спартака», принципиального соперника ЦСКА, за который Головин выступал в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
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Источник: ФК «Монако»