«Головин красно-белый». «Монако» опубликовало видео в честь перехода россиянина

Сегодня полузащитник сборной России Александр Головин подписал пятилетний контракт с «Монако».

В честь перехода россиянина пресс-служба монегасков опубликовала видео, включающее подборку его голов.

Одна из фраз в подписи к ролику: «Александр Головин красно-белый».

Красно-белый – цвет «Спартака», принципиального соперника ЦСКА, за который Головин выступал в РПЛ.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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