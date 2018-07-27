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  • Гуренко – о победе над ДАКом: «Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу»

Гуренко – о победе над ДАКом: «Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу»

27 июля 2018, 07:52

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко не считает, что его команда решила вопрос выхода в следующий этап после первого матча второго квалификационного раунда Лиги Европы с ДАКом. Игра завершилась со счетом 3:1.

«Не сказал бы, что сегодня мы выполнили задачу – она будет решена только после ответного матча. У нас есть горький опыт недооценки соперника.

Доволен, что ребята проявили характер. Многие дебютировали за «Динамо». Корзун, например, всего одну тренировку с нами провел, а Шитов – две.

Наперекор всем мы доказываем, что у нас есть команда», – заявил Гуренко.

Победитель этой пары встретится в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с «Зенитом».

Источник: Pressball
Лига Европы Динамо Мн ДАК 1904 Корзун Никита Гуренко Сергей
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