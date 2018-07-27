Аленичев – о новичках с Балкан: «Никаких трений в коллективе я не допущу»

Главный тренер новичка РПЛ «Енисея» Дмитрий Аленичев подтвердил завершение трансферной компании клуба перед стартом нового сезона.

Этим летом в красноярский клуб перешли представители Балкан сербский защитник Раде Дугалич, хорватский нападающий Дарко Бодул и албанский полузащитник Энис Гавазай.

– Формирование состава фактически завершено. Если и будет приобретение, то максимум одно – в атакующую линию.

– Приобретение трех игроков с разных государств Балкан, находящихся между собой в непростых отношениях, не скажется отрицательно на микроклимате в команде?

– Это никак не повлияет. Эти ребята адаптированы к российскому чемпионату, те же хорваты, сербы. Никаких трений в коллективе я не допущу.