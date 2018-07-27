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  • Аленичев – о новичках с Балкан: «Никаких трений в коллективе я не допущу»

Аленичев – о новичках с Балкан: «Никаких трений в коллективе я не допущу»

27 июля 2018, 06:42
10

Главный тренер новичка РПЛ «Енисея» Дмитрий Аленичев подтвердил завершение трансферной компании клуба перед стартом нового сезона.

Этим летом в красноярский клуб перешли представители Балкан сербский защитник Раде Дугалич, хорватский нападающий Дарко Бодул и албанский полузащитник Энис Гавазай.

– Формирование состава фактически завершено. Если и будет приобретение, то максимум одно – в атакующую линию.

– Приобретение трех игроков с разных государств Балкан, находящихся между собой в непростых отношениях, не скажется отрицательно на микроклимате в команде?

– Это никак не повлияет. Эти ребята адаптированы к российскому чемпионату, те же хорваты, сербы. Никаких трений в коллективе я не допущу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Енисей Бодул Дарко Дугалич Раде Аленичев Дмитрий
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1532664744
Гремучая смесь у Аленичева в команде. Можно ещё приобрести израильтянина и сирийца...
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KOLBIS
1532666262
Да все они внутри коллектива живут нормально,а вот когда на публике то возникают ситуации подобно той,что произошла на ЧМ,один дурак(гнида-вида) испортил отношение со стороны российских болельщиков к сборной Хорватии...я тоже был в их числе и с рьяностью болел за французов...
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Нас Много
1532675560
И всё же ждём пополнения красноярцами...
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zigbert
1532677029
Коллектив один и задача поставлена одна. Такие конфликты не должны возникнуть.
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OfaZavr
1532677685
да я думаю никаких трений и не будет, они же профессионалы. бьются за одно общее дело.
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Krossmen73
1532681267
Раз Тренер говорит что всё норм,то так должно и быть!Да и профессиональное отношение к делу ещё никто не отменял...
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