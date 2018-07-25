Семшов: «Я доверчивый человек. Мне до сих пор не вернули долг в 5 миллионов»

Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов рассказал о своей доверчивости. Ему должны деньги.

– Вы часто говорите в интервью, что доверчивый человек. Самая большая сумма, которую вы давали в долг?

– Больше 5 000 000 рублей. Человек не связан с футболом. Была жизненная ситуация.

– Деньги вам вернули?

– Нет. Но надеюсь, что вернет когда-либо.

– Это давний долг? Вы до сих пор общаетесь с этим человеком?

– Давал долг давно. До сих пор общаюсь, поэтому и, надеюсь, что он его когда-нибудь вернет.