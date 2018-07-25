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    Семшов: «Я доверчивый человек. Мне до сих пор не вернули долг в 5 миллионов»

    Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов рассказал о своей доверчивости. Ему должны деньги.

    – Вы часто говорите в интервью, что доверчивый человек. Самая большая сумма, которую вы давали в долг?

    – Больше 5 000 000 рублей. Человек не связан с футболом. Была жизненная ситуация.

    – Деньги вам вернули?

    – Нет. Но надеюсь, что вернет когда-либо.

    – Это давний долг? Вы до сих пор общаетесь с этим человеком?

    – Давал долг давно. До сих пор общаюсь, поэтому и, надеюсь, что он его когда-нибудь вернет.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.07.2018 20:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 13:22

      С такими людьми надо быть подальше.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 июля 2018, 09:27

      скорее всего не вернет никогда, потому что доверчивых и разводят чаще всего. а тот просто не хочет выглядеть плохим и мошенником в глазах Семшова вот и общается по доброму.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 июля 2018, 20:59

      В таких случаях расписку надо делать,

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 июля 2018, 20:35

      интересно кто же этот жулик??? раз до сих пор общается надо с битой идти сразу вернёт да ещё и с % а надеяться это последнее дело в нашей жизни и не дождёшься что вернёт

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 25 июля 2018, 20:14

      Надо было басом говорить.

      8
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