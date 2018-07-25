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  • Семшов: «Я доверчивый человек. Мне до сих пор не вернули долг в 5 миллионов»

Семшов: «Я доверчивый человек. Мне до сих пор не вернули долг в 5 миллионов»

25 июля 2018, 20:19
5

Бывший игрок сборной России, а ныне главный тренер новомосковского «Химика» Игорь Семшов рассказал о своей доверчивости. Ему должны деньги.

– Вы часто говорите в интервью, что доверчивый человек. Самая большая сумма, которую вы давали в долг?

– Больше 5 000 000 рублей. Человек не связан с футболом. Была жизненная ситуация.

– Деньги вам вернули?

– Нет. Но надеюсь, что вернет когда-либо.

– Это давний долг? Вы до сих пор общаетесь с этим человеком?

– Давал долг давно. До сих пор общаюсь, поэтому и, надеюсь, что он его когда-нибудь вернет.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Химик-Арсенал
Комментарии (5)
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shinnik
1532538868
Надо было басом говорить.
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Полная Канистра
1532540132
интересно кто же этот жулик??? раз до сих пор общается надо с битой идти сразу вернёт да ещё и с % а надеяться это последнее дело в нашей жизни и не дождёшься что вернёт
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Жёлто-синий
1532541550
В таких случаях расписку надо делать,
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OfaZavr
1532586464
скорее всего не вернет никогда, потому что доверчивых и разводят чаще всего. а тот просто не хочет выглядеть плохим и мошенником в глазах Семшова вот и общается по доброму.
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zigbert
1532600522
С такими людьми надо быть подальше.
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