Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес прибыл в Москву, о чем рассказал в своем инстаграме. Футболист опубликовал фото из столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее появилась информация, что 27-летний уругваец переходит в ЦСКА. Стороны договорились о трехлетнем контракте.

Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.

В ЦСКА он перейдет на правах свободного агента.