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    Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

    Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес прибыл в Москву, о чем рассказал в своем инстаграме. Футболист опубликовал фото из столичного аэропорта Шереметьево.

    Ранее появилась информация, что 27-летний уругваец переходит в ЦСКА. Стороны договорились о трехлетнем контракте.

    Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.

    В ЦСКА он перейдет на правах свободного агента.

    Источник: Instagram

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    25.07.2018 10:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 июля 2018, 18:45

      Давай уже, подписывай контракт! Заждались тебя. Очень хочу, чтобы в пятницу ты огорчил Локомотив!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 25 июля 2018, 14:45

      хорошо если не утка

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > СашкаГуров 25 июля 2018, 15:51

      В Москве он, был замечен в Авиапарке на Ходынке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 25 июля 2018, 12:50

      На Нокиа 3310 фоткал

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2439

      docndoc 25 июля 2018, 10:50

      Дай Бог, чтобы заиграл.. Армейцам благополучно пережить перестройку в команде.. Чем выше конкуренция, тем круче чемпионат

      14
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 25 июля 2018, 10:39

      Создается совсем новая команда,давно перестройки у нас небыло.Удачи ему в команде,все у него получится.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 июля 2018, 10:20

      Посмотрим - удачи.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 25 июля 2018, 10:15

      8 игр, 8 голов и одна ГП - надеюсь у нас будет не хуже! Удачи и добро пожаловать!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin > PassCSKA 25 июля 2018, 10:45

      Притом, что футбол в Англии и в России это, как говорится, две большие разницы))
      Надеюсь, даст жару в РФПЛ!))

      2
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