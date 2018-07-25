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  • Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

25 июля 2018, 10:11
9

Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес прибыл в Москву, о чем рассказал в своем инстаграме. Футболист опубликовал фото из столичного аэропорта Шереметьево.

Ранее появилась информация, что 27-летний уругваец переходит в ЦСКА. Стороны договорились о трехлетнем контракте.

Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.

В ЦСКА он перейдет на правах свободного агента.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Трансферы ЦСКА Халл Сити Эрнандес Абель
Комментарии (9)
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Aldo.CSKA
1532502932
8 игр, 8 голов и одна ГП - надеюсь у нас будет не хуже! Удачи и добро пожаловать!
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VeniaminS
1532503223
Посмотрим - удачи.
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Mirex_CSKA
1532504392
Создается совсем новая команда,давно перестройки у нас небыло.Удачи ему в команде,все у него получится.
Ответить
docndoc
1532505044
Дай Бог, чтобы заиграл.. Армейцам благополучно пережить перестройку в команде.. Чем выше конкуренция, тем круче чемпионат
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Vickont
1532512224
На Нокиа 3310 фоткал
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СашкаГуров
1532519122
хорошо если не утка
Ответить
Lester84
1532533548
Давай уже, подписывай контракт! Заждались тебя. Очень хочу, чтобы в пятницу ты огорчил Локомотив!
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