Абель Эрнандес прилетел в Москву для подписания контракта с ЦСКА

Давай уже, подписывай контракт! Заждались тебя. Очень хочу, чтобы в пятницу ты огорчил Локомотив!
Бывший нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес прибыл в Москву, о чем рассказал в своем инстаграме. Футболист опубликовал фото из столичного аэропорта Шереметьево.
Ранее появилась информация, что 27-летний уругваец переходит в ЦСКА. Стороны договорились о трехлетнем контракте.
Эрнандес выступал за «Халл Сити» под руководством бывшего главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Из-за травмы Эрнандес провел в прошлом сезоне в Чемпионшипе 10 матчей и забил восемь голов.
В ЦСКА он перейдет на правах свободного агента.