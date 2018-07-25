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    Агент: «Крыховяку никто не обещал место в основе. У Юрия Палыча не забалуешь»

    Футбольный агент Роман Орещук сравнил новичка «Локомотива» полузащитника Гжегожа Крыховяка с бывшими игроками команды по стилю игры. Железнодорожники взяли игрока в аренду на один год с опцией выкупа контракта.

    – Кого из нынешних футболистов «Локо» по стилю игры напоминает вам поляк?

    – Из нынешних – никого. А вот из прошлого – Диму Хохлова и Володю Маминова. Наверное, больше даже Маминова. У Димы еще удар был очень сильный с дальней дистанции. Крыховяк таковым не обладает. А по мысли, объему он похож на этих исполнителей.

    – Можно ли теперь сказать, что Дмитрий Тарасов окажется в глубоком запасе?

    – Это уже от Тарасова зависит. Думаю, Крыховяку никто не обещал место в основе. У Юрия Палыча не забалуешь. У него играют сильнейшие.

    – А можете допустить такую ситуацию, что Крыховяк вытеснит из состава Игоря Денисова?

    – Новичок все-таки играет повыше. Они немного разные с Денисовым по своему амплуа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2018 07:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 26 июля 2018, 10:50

      Будет конкурировать с Тарасовым.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 июля 2018, 08:48

      В любом случае он сильнее Тарасова

      0
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      ...
      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Федя Кабак 25 июля 2018, 09:46

      Потенциально, да. Но Тарасов в этом сезоне будет грызть землю, чтобы задержаться в Локо ещё....иначе привет Арсенал или Балтика. Он это понимает. Потому что едва удержался в этом сезоне.

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Romantic2010 25 июля 2018, 13:34

      На мой взгляд, Тарасов заслужил продление контракта, в весенней части сезона показал очень качественную игру, вытеснив из основы Коломейцева. Играл бы так всегда, цены бы ему не было, но к сожалению бывают провалы

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 июля 2018, 08:03

      Игры покажут кто есть кто и на кого похож. Опыта поляку не занимать, но адаптация и игровая практика нужна любому футболисту в новых условиях.

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