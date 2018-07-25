Агент: «Крыховяку никто не обещал место в основе. У Юрия Палыча не забалуешь»

Футбольный агент Роман Орещук сравнил новичка «Локомотива» полузащитника Гжегожа Крыховяка с бывшими игроками команды по стилю игры. Железнодорожники взяли игрока в аренду на один год с опцией выкупа контракта.

– Кого из нынешних футболистов «Локо» по стилю игры напоминает вам поляк?

– Из нынешних – никого. А вот из прошлого – Диму Хохлова и Володю Маминова. Наверное, больше даже Маминова. У Димы еще удар был очень сильный с дальней дистанции. Крыховяк таковым не обладает. А по мысли, объему он похож на этих исполнителей.

– Можно ли теперь сказать, что Дмитрий Тарасов окажется в глубоком запасе?

– Это уже от Тарасова зависит. Думаю, Крыховяку никто не обещал место в основе. У Юрия Палыча не забалуешь. У него играют сильнейшие.

– А можете допустить такую ситуацию, что Крыховяк вытеснит из состава Игоря Денисова?

– Новичок все-таки играет повыше. Они немного разные с Денисовым по своему амплуа.