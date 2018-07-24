Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дембеле недоволен, что «Барселона» хочет купить Виллиана. Игрок видит в бразильце замену себе

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле шокирован интересом клуба к полузащитнику «Челси» Виллиану.

    За последние десять дней каталонцы сделали лондонцам не менее трех предложений по бразильцу. При этом последнее из них составило 70 миллионов евро.

    Агенты Дембеле не понимают действий «Барселоны», поскольку каталонский клуб лишь год назад приобрел футболиста у дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро.

    Если Виллиан перейдет в «Барселону», Дембеле пересмотрит свое будущее в команде.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2018 18:26
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 25 июля 2018, 10:44

      еще один нытик))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +778

      УхоГорлоНос 24 июля 2018, 21:13

      Интерееесно. А Боруссия не была в ярости, когда он тренировки саботировал,чтобы перейти в барсу?))Все вернулось

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2018, 19:48

      Мальчик себя ещё ни как не проявил, а уже многого хочет. Ох уж эти французы. Там слово имеет только Месси. Даже Бускетс с Суаресом молчат.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 24 июля 2018, 19:30

      какие все нежные, *******! почему-то в РПЛ такой херни нет!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 июля 2018, 19:16

      это все лажа и новость тухляк ! дембеле будет развиваться! виллиан не нужен ! средненький игрок ! пусть остается в своем членси !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > dinar7777dinar 24 июля 2018, 19:41

      А мужики не идут в аля балет ЛаЛигу и в бабселону....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Yurini 24 июля 2018, 19:49

      бабселону? ты наверное перепутал великий клуб барселона со своим середнячком апл ЧЛЕНСИ ! не путай больше !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 24 июля 2018, 19:10

      Дембеле вообще не стоило покупать за такие деньги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 июля 2018, 19:04

      Ходит такой по Барселоне и впадает то в шок,то в ярость...То в ярость, то в шок...А за ним журналюги. И все приступы фиксируют.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 июля 2018, 18:55

      он кто,чтобы быть в ярости ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 июля 2018, 18:55

      дембеле никак себя за этот год не показал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 24 июля 2018, 18:37

      Да и пошел он. Звезда нашлась, блин.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11