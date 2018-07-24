Дембеле недоволен, что «Барселона» хочет купить Виллиана. Игрок видит в бразильце замену себе

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле шокирован интересом клуба к полузащитнику «Челси» Виллиану.

За последние десять дней каталонцы сделали лондонцам не менее трех предложений по бразильцу. При этом последнее из них составило 70 миллионов евро.

Агенты Дембеле не понимают действий «Барселоны», поскольку каталонский клуб лишь год назад приобрел футболиста у дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро.

Если Виллиан перейдет в «Барселону», Дембеле пересмотрит свое будущее в команде.