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  • Дембеле недоволен, что «Барселона» хочет купить Виллиана. Игрок видит в бразильце замену себе

Дембеле недоволен, что «Барселона» хочет купить Виллиана. Игрок видит в бразильце замену себе

24 июля 2018, 18:26
12

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле шокирован интересом клуба к полузащитнику «Челси» Виллиану.

За последние десять дней каталонцы сделали лондонцам не менее трех предложений по бразильцу. При этом последнее из них составило 70 миллионов евро.

Агенты Дембеле не понимают действий «Барселоны», поскольку каталонский клуб лишь год назад приобрел футболиста у дортмундской «Боруссии» за 140 миллионов евро.

Если Виллиан перейдет в «Барселону», Дембеле пересмотрит свое будущее в команде.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Челси Виллиан Дембеле Усман
Комментарии (12)
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vladik12
1532446628
Да и пошел он. Звезда нашлась, блин.
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Asbjorn
1532447715
дембеле никак себя за этот год не показал
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84aivengo
1532447759
он кто,чтобы быть в ярости ?
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Патронташ
1532448256
Ходит такой по Барселоне и впадает то в шок,то в ярость...То в ярость, то в шок...А за ним журналюги. И все приступы фиксируют.
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Mr Abdullaev
1532448601
Дембеле вообще не стоило покупать за такие деньги.
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dinar7777dinar
1532448968
это все лажа и новость тухляк ! дембеле будет развиваться! виллиан не нужен ! средненький игрок ! пусть остается в своем членси !
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Diesel133
1532449826
какие все нежные, *******! почему-то в РПЛ такой херни нет!
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Александр52
1532450896
Мальчик себя ещё ни как не проявил, а уже многого хочет. Ох уж эти французы. Там слово имеет только Месси. Даже Бускетс с Суаресом молчат.
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УхоГорлоНос
1532455989
Интерееесно. А Боруссия не была в ярости, когда он тренировки саботировал,чтобы перейти в барсу?))Все вернулось
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Dizayner
1532504652
еще один нытик))
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