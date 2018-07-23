Сарри встретится с Азаром, Куртуа и Виллианом. Тренер обсудит с игроками их уход из «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможном уходе голкипера Тибо Куртуа и полузащитников Виллиана и Эдена Азара. Тренер планирует лично пообщаться с каждым игроком, который планирует покинуть команду.

«Мне нравится говорить с человеком лично. Не люблю говорить по телефону.

Останутся ли они? Я не знаю, это зависит от клуба. Я был бы рад, если бы в команде были Куртуа, Виллиан и Азар. Но это не зависит от меня, так что нам нужно ждать», – сказал Сарри.

Ранее сообщалось, что Куртуа и Азар могут перейти в «Реал». Виллианом интересуется «Барселона».