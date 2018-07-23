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    Сарри встретится с Азаром, Куртуа и Виллианом. Тренер обсудит с игроками их уход из «Челси»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможном уходе голкипера Тибо Куртуа и полузащитников Виллиана и Эдена Азара. Тренер планирует лично пообщаться с каждым игроком, который планирует покинуть команду.

    «Мне нравится говорить с человеком лично. Не люблю говорить по телефону.

    Останутся ли они? Я не знаю, это зависит от клуба. Я был бы рад, если бы в команде были Куртуа, Виллиан и Азар. Но это не зависит от меня, так что нам нужно ждать», – сказал Сарри.

    Ранее сообщалось, что Куртуа и Азар могут перейти в «Реал». Виллианом интересуется «Барселона».

    Источник: Skysports

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    23.07.2018 20:46
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1338

      САНЁК17 24 июля 2018, 18:37

      Один задерживает команду пару лет,второй выигрыш какой нибудь приносит,третий опять задерживает коллектив,четвертый ещё какой нибудь титульчик,нота такая,а танцоры другие,а мы с вами разносторонние аплодисменты.

      1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 23:18

      Из этого можно сделать вывод - Сарри пришел не вовремя.

      4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 июля 2018, 23:06

      Ждем окончания разговора..

      1
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 23 июля 2018, 21:54

      Однозначно оставлять кроме Куртуа

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 июля 2018, 20:54

      Уход этой троицы будет большой потерей для "Челси". Но Азар отыграл 6 лет в клубе и хочет перейти в "Реал". Контракт истекает летом 2020г. Сейчас за него дают 170-190 млн. евро, а потом ?... Если он не хочет играть и продлевать контракт, то лучше продать, конечно, тем более за сумасшедшие бабки. Изменения в составе и игровой перестройки клубу не избежать.

      3
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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > Рубик Докоян 23 июля 2018, 21:02

      Позволю себе согласится с Вами...
      Тем более, имеются трения и предложения... Пока состав на распутье, тренеру сложно консолидировать свою работу и тонус коллектива...

      7
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 23 июля 2018, 21:07

      Согласен. Сарри тяжело будет их удержать, особенно Азара. Да и Рома понимает, что такие бабки за игрока не каждый год предлагают. Скорей всего там Сарри года два понадобится для собирания своей команды.

      3
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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD > insider_retro 29 июля 2018, 21:22

      Юбилейный мой )) Поздравляю с 45K ! ))

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 29 июля 2018, 21:25

      Аааа... Вон ты к чему развил небывалую производительность!..
      Спасибо!.. А я вот вредный, отмечаю только понравившиеся комменты, с наполнением, с изюминкой и настроением!..
      Удачи!! И не переставай радовать мои стариковские глаза!!..
      На фоне серости ещё есть пользователи, чьи комменты доставляют эстетическое удовольствие!!..:))

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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD > insider_retro 29 июля 2018, 21:27

      Взаимно, добрый человек !
      В КП заходи иногда, тоже, так сказать, для разбавления серости !

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      Рейтинг: +70668

      insider_retro > MaxRnD 29 июля 2018, 21:33

      Нет уж, спасибо... Не комфортно мне там стало... Да и читать у кого сколько ставок зашло, да моросить глаза бесконечными списками прогнозов и распределением мест - не моё...
      Успехов! Осталось вас там всего несколько человек, способных расшевелить нынешний чат юмором, иронией и мыслью!.. Вот и дерзайте, на вас вся надЁжа!.. А я почитаю...

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      Рейтинг: +54992

      MaxRnD > insider_retro 29 июля 2018, 21:56

      ))

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