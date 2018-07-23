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    «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель»

    Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам определились возможные соперники «Спартака» на данной стадии.

    Московский клуб встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария).

    Остальные пары выглядят следующим образом:

    Путь чемпионов

    Селтик (Шотландия) / Русенборг (Норвегия) – АЕК (Греция)

    Зальцбург – Шкендия (Македония) / Шериф (Молдова)

    Црвена Звезда (Сербия) / Судува (Литва) – Легия (Польша) / Спартак (Трнава, Словакия)

    Кукес (Албания) / Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) / ХИК (Финляндия)

    Астана (Казахстан) / Митьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) / Хапоэль Б-Ш (Израиль)

    ЧФР (Румыния) / Мальмe (Швеция) – Лудогорец (Болгария) / Види (Венгрия)

    Путь представителей лиг

    Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) / Штурм (Австрия)

    Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция)

    Славия (Чехия) – Динамо (Украина)

    Первые матчи состоится 7 и 8 августа. Ответные – 14-го.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.07.2018 13:27
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +965

      arok 24 июля 2018, 03:14

      Базель в подарок!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 23 июля 2018, 23:29

      Спартаку по плечу оба клуба, главное отнестись серьезнее к играм, сыграть с полной отдачей...

      0
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 23 июля 2018, 22:06

      Спартаку достанется в любом случае не простой соперник, зато будет повод сразу настраиваться на серьезную игру, а не как было ранее попадались заведомо слабые и от них Спартак нелепо вылетал. А вот Зениту повезло больше если не напортачат должны спокойно проходить дальше.

      -1
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 20:40

      Теперь есть на кого настраиваться. Играть придется скорей всего с Базелем. Удачи Спартаку в этих поединках.

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 18:36

      ПАОК конечно предпочтительнее но думаю Базель их пройдет, поэтому нужно очень серьезно готовиться к швейцарцам. шанс пройти их есть, думаю 50/50.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец 23 июля 2018, 16:46

      Без Валидола никак(

      3
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      Рейтинг: +3579

      Axe111 23 июля 2018, 16:35

      Потрачено

      2
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      Рейтинг: +3851

      Кинстифа 23 июля 2018, 15:48

      Базель сильный клуб.. будет не просто

      5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 23 июля 2018, 15:40

      Базель совсем не подарок.но проходить его надо.иначе зачем вообще рваться в Лигу?

      8
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 23 июля 2018, 15:33

      Проиграв весной динамо Каррера сам отказался от прямого пути в ЛЧ и всех плюшек что это дает устроив себе так называемый штрафной круг)) Посмотрим как теперь этот макаронник выкрутится! Сумеет настроить команду или нет? На динамо не сумел, а теперь соперник кто бы им не был будет посильнее динамо это факт!

      0
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      Рейтинг: +2546

      Челнинец > Пестрый 23 июля 2018, 16:47

      Не только на Динамо, но и на Тосно!

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