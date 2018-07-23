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  • «Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель»

«Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель»

23 июля 2018, 13:27
40

Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам определились возможные соперники «Спартака» на данной стадии.

Московский клуб встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария).

Остальные пары выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

Селтик (Шотландия) / Русенборг (Норвегия) – АЕК (Греция)

Зальцбург – Шкендия (Македония) / Шериф (Молдова)

Црвена Звезда (Сербия) / Судува (Литва) – Легия (Польша) / Спартак (Трнава, Словакия)

Кукес (Албания) / Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) / ХИК (Финляндия)

Астана (Казахстан) / Митьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) / Хапоэль Б-Ш (Израиль)

ЧФР (Румыния) / Мальмe (Швеция) – Лудогорец (Болгария) / Види (Венгрия)

Путь представителей лиг

Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) / Штурм (Австрия)

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция)

Славия (Чехия) – Динамо (Украина)

Первые матчи состоится 7 и 8 августа. Ответные – 14-го.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак Базель ПАОК
Комментарии (40)
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84aivengo
1532341805
хочешь в группу лч,бить надо любого из двух.... как минимум..
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Project Бабангида
1532342183
и те и другие спартаку вполне по силам
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Отчаянный Пердун
1532342449
Поздравляем повезло!!!! Теперь серьёзно нужно отнестись к сопернику. Надеюсь предыдущие отборочные игры научили.
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Мары
1532343545
Соперники вполне проходные, при должном к ним отношении. Удачи Спартак !
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amazonaws
1532347017
Соперники серьёзные достались Спартаку! На кону большие деньги стоят. Спартаку придётся ПОПОТЕТЬ, что бы их заполучить. Спартаковцы сами виноваты в этой жеребьёвочной кутерьме. Обрекли себя на стыки, а могли спокойно готовиться к сезону и к тому же гарантированно получить большие деньги за выход в групповой этап ЛЧ. Всё будет зависеть от уровня подготовки и мотивации игроков. Спартаку придётся НЕ СЛАДКО. Поэтому команде надо серьёзно готовиться и показать победную игру. Желаем Спартаку победить.
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_Marqella_
1532348114
Базель очень сложный соперник, кто говорит проходимый соперник, не верьте...шансы Спартака пройти швейцарцев примерно 35-40%..имхо..)) к тому же мы знаем как москвичи "любят" такие квалификационные матчи....))
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Vladarg
1532349639
Базель совсем не подарок.но проходить его надо.иначе зачем вообще рваться в Лигу?
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Кинстифа
1532350135
Базель сильный клуб.. будет не просто
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OfaZavr
1532360175
ПАОК конечно предпочтительнее но думаю Базель их пройдет, поэтому нужно очень серьезно готовиться к швейцарцам. шанс пройти их есть, думаю 50/50.
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zigbert
1532367630
Теперь есть на кого настраиваться. Играть придется скорей всего с Базелем. Удачи Спартаку в этих поединках.
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