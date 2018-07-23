«Спартак» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем пары ПАОК – «Базель»

Сегодня, 23 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. По ее итогам определились возможные соперники «Спартака» на данной стадии.

Московский клуб встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – «Базель» (Швейцария).

Остальные пары выглядят следующим образом:

Путь чемпионов

Селтик (Шотландия) / Русенборг (Норвегия) – АЕК (Греция)

Зальцбург – Шкендия (Македония) / Шериф (Молдова)

Црвена Звезда (Сербия) / Судува (Литва) – Легия (Польша) / Спартак (Трнава, Словакия)

Кукес (Албания) / Карабах (Азербайджан) – БАТЭ (Беларусь) / ХИК (Финляндия)

Астана (Казахстан) / Митьюлланд (Дания) – Динамо Загреб (Хорватия) / Хапоэль Б-Ш (Израиль)

ЧФР (Румыния) / Мальмe (Швеция) – Лудогорец (Болгария) / Види (Венгрия)

Путь представителей лиг

Стандард (Бельгия) – Аякс (Нидерланды) / Штурм (Австрия)

Бенфика (Португалия) – Фенербахче (Турция)

Славия (Чехия) – Динамо (Украина)

Первые матчи состоится 7 и 8 августа. Ответные – 14-го.