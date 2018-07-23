Де Лаурентис: «Аллегри без ума от Гамшика. Но он еще долгое время будет в «Наполи»

Довольно провокационное заявление учитывая нетрадиционную ориентацию Гамшика.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не собирается отпускать полузащитника Марека Гамшика.
«В прошлом мы получали предложения по трансферу Гамшика от «Милана», когда Аллегри был их тренером, и от «Ювентуса» при нем же. Он без ума от него.
Китай? Я никогда не верил в переход Марека в китайский клуб. Сейчас все говорит о том, что он еще долгое время будет в «Наполи», – заявил Де Лаурентис.
В прошедшем сезоне Гамшик провел в Серии А 38 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.