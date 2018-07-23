Де Лаурентис: «Аллегри без ума от Гамшика. Но он еще долгое время будет в «Наполи»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не собирается отпускать полузащитника Марека Гамшика.

«В прошлом мы получали предложения по трансферу Гамшика от «Милана», когда Аллегри был их тренером, и от «Ювентуса» при нем же. Он без ума от него.

Китай? Я никогда не верил в переход Марека в китайский клуб. Сейчас все говорит о том, что он еще долгое время будет в «Наполи», – заявил Де Лаурентис.

В прошедшем сезоне Гамшик провел в Серии А 38 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.