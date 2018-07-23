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    Де Лаурентис: «Аллегри без ума от Гамшика. Но он еще долгое время будет в «Наполи»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис не собирается отпускать полузащитника Марека Гамшика.

    «В прошлом мы получали предложения по трансферу Гамшика от «Милана», когда Аллегри был их тренером, и от «Ювентуса» при нем же. Он без ума от него.

    Китай? Я никогда не верил в переход Марека в китайский клуб. Сейчас все говорит о том, что он еще долгое время будет в «Наполи», – заявил Де Лаурентис.

    В прошедшем сезоне Гамшик провел в Серии А 38 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: Skysports

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    23.07.2018 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 23 июля 2018, 12:03

      Довольно провокационное заявление учитывая нетрадиционную ориентацию Гамшика.

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