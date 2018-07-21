Агент Миньоле – об Алисоне: «Игрок за 60-70 миллионов не сядет на скамейку. Ищем варианты для Симона»

Нико Ваесен, агент вратаря «Ливерупля» Симона Миньоле поделился мнением о будущем игрока после прихода в команду голкипера Алисона.

«Мы знаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не сядет на скамейку. Наша цель – найти решение для Симона, при котором он будет регулярно играть. Есть варианты, ближайшие дни будут решающими.

Возможно все. Есть одно требование – команда должна быть хорошей и из хорошего чемпионата», – цитирует Ваесена Walfoot.

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