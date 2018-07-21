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    Агент Миньоле – об Алисоне: «Игрок за 60-70 миллионов не сядет на скамейку. Ищем варианты для Симона»

    Нико Ваесен, агент вратаря «Ливерупля» Симона Миньоле поделился мнением о будущем игрока после прихода в команду голкипера Алисона.

    «Мы знаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не сядет на скамейку. Наша цель – найти решение для Симона, при котором он будет регулярно играть. Есть варианты, ближайшие дни будут решающими.

    Возможно все. Есть одно требование – команда должна быть хорошей и из хорошего чемпионата», – цитирует Ваесена Walfoot.

    Самый дорогой вратарь мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2018 23:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 21:31

      Значит Кариус остается.

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 22 июля 2018, 01:06

      "Хорошая команда из хорошего чемпионата" для так себе вратаря: сложновато будет решить задачку. В любом случае успехов в поиске. Ещё бы агента Кариуса послушать: чего они ищут?

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > Eddyson 22 июля 2018, 05:51

      Они уже нашли -до сих пор призовые за финал ЛЧ делят.

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