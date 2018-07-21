Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Миньоле – об Алисоне: «Игрок за 60-70 миллионов не сядет на скамейку. Ищем варианты для Симона»

Агент Миньоле – об Алисоне: «Игрок за 60-70 миллионов не сядет на скамейку. Ищем варианты для Симона»

21 июля 2018, 23:41
3

Нико Ваесен, агент вратаря «Ливерупля» Симона Миньоле поделился мнением о будущем игрока после прихода в команду голкипера Алисона.

«Мы знаем, что игрок за 60-70 миллионов евро не сядет на скамейку. Наша цель – найти решение для Симона, при котором он будет регулярно играть. Есть варианты, ближайшие дни будут решающими.

Возможно все. Есть одно требование – команда должна быть хорошей и из хорошего чемпионата», – цитирует Ваесена Walfoot.

Самый дорогой вратарь мира. Его браковали из-за роста и разрывали девушки

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Миньоле Симон
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Eddyson
1532210781
"Хорошая команда из хорошего чемпионата" для так себе вратаря: сложновато будет решить задачку. В любом случае успехов в поиске. Ещё бы агента Кариуса послушать: чего они ищут?
Ответить
zigbert
1532284276
Значит Кариус остается.
Ответить
Главные новости
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
1
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
4
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+