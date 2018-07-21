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    Глушаков опубликовал фото Трахтенберга с Буффоном: «Две легенды! Одна – футбольная, вторая – из мира журналистики»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем твиттере фотографию директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном.

    «Две легенды! Одна футбольная – Буффон, вторая – из мира журналистики, слишком известная, чтобы ее имя вслух произносить», – написал Глушаков.

    Парижане, как и «Спартак», проводят предсезонный сбор в австрийском Филлахе. Команды живут в одной гостинице.

    Сегодня с Буффоном уже сфотографировался защитник «Спартака» Георгий Джикия, а главный тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти попили кофе с итальянцем.

    Источник: Twitter

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    21.07.2018 18:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 20:31

      Популярность всегда приносит миллионную армию поклонников.

      5
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      Рейтинг: +23534

      Мары 21 июля 2018, 22:26

      Если Буфон реальная легенда мира футбольного, то Трахтенберг специфическая такая легенда мира журналистского.Я б даже сказал несколько не так.Легенда спортивной журналистики московского разлива.Вот так как то более связь с реальностью накручивается.А вообще Дениска мне на этом сборе здорово нравится.Не боится на себя взять ответственность и лупануть по воротам.Молодец.

      4
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 21 июля 2018, 20:52

      Я так понял Буффона одного из всего ПСЖ делегировали на растерзание составу Спартака? Со всеми нашими сфоткался он один, остальные видимо боятся ))

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 июля 2018, 20:22

      Есть один Трахтенберг.Роман.И он точно легенда.

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      Рейтинг: +7729

      mihail200606 21 июля 2018, 20:11

      глушак решил зачем то трахтебергу жопу вылизать?
      хто такой этот трахтенберг?
      легенда спортивной журналистики (в частности, футбольной) это , например, Игорь Фесуненко..

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары > mihail200606 21 июля 2018, 22:23

      Я Вас умоляю.
      Второго тРахтенберга решили из запасников вытащить ?

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 19:32

      Я уже повторятся не буду про значение слово легенда, легендарные футболисты и т.д. Но с Буффоном сфотографироваться стремятся, хотят и мечтают многие. Он для многих живая легенда, кумир и пример спортивного долголетия и профессионализма. Лёня Трахтенберг известный спортивный журналист московской тусовки. Выстраивается ли очередь, чтобы с "живой журналистской легендой" сфотографироваться, я вас умоляю. Попробовать "миллеровки" скорей выстроится очередь...

      4
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      Рейтинг: +3254

      orech 21 июля 2018, 19:28

      Прав.

      3
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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ 21 июля 2018, 19:27

      Кто такой Трахтенберг и почему он легенда??

      5
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      Рейтинг: +4434

      ЮНик 21 июля 2018, 19:17

      Похоже на старый анекдот, когда Рабинович умудрился оказаться в Ватикане рядом с Папой Римским. И многочисленные туристы, собравшиеся на площади Святого Петра, стали спрашивать у гидов: "А кто это в белом одеянии рядом с Рабиновичем?"

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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 21 июля 2018, 18:56

      Что Глушаков рассчитывает получить от того еврея, который примазался к легенде?

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