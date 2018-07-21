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  • Глушаков опубликовал фото Трахтенберга с Буффоном: «Две легенды! Одна – футбольная, вторая – из мира журналистики»

Глушаков опубликовал фото Трахтенберга с Буффоном: «Две легенды! Одна – футбольная, вторая – из мира журналистики»

21 июля 2018, 18:28
12

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем твиттере фотографию директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном.

«Две легенды! Одна футбольная – Буффон, вторая – из мира журналистики, слишком известная, чтобы ее имя вслух произносить», – написал Глушаков.

Парижане, как и «Спартак», проводят предсезонный сбор в австрийском Филлахе. Команды живут в одной гостинице.

Сегодня с Буффоном уже сфотографировался защитник «Спартака» Георгий Джикия, а главный тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти попили кофе с итальянцем.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак ПСЖ Глушаков Денис Буффон Джанлуиджи
Комментарии (12)
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3a zenit
1532187054
Леонид Трахтенберг-легенда о которой знает лишь Глушаков.
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KOLBIS
1532187463
Спартаковцев показалось Буффону мало и он решил пустится во все тяжкие,дай думает буду со всеми подряд фоткаться...
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ЮНик
1532189845
Похоже на старый анекдот, когда Рабинович умудрился оказаться в Ватикане рядом с Папой Римским. И многочисленные туристы, собравшиеся на площади Святого Петра, стали спрашивать у гидов: "А кто это в белом одеянии рядом с Рабиновичем?"
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_Marqella_
1532190468
Кто такой Трахтенберг и почему он легенда??
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orech
1532190538
Прав.
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Рубик Докоян
1532190769
Я уже повторятся не буду про значение слово легенда, легендарные футболисты и т.д. Но с Буффоном сфотографироваться стремятся, хотят и мечтают многие. Он для многих живая легенда, кумир и пример спортивного долголетия и профессионализма. Лёня Трахтенберг известный спортивный журналист московской тусовки. Выстраивается ли очередь, чтобы с "живой журналистской легендой" сфотографироваться, я вас умоляю. Попробовать "миллеровки" скорей выстроится очередь...
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Mirak92
1532193746
Есть один Трахтенберг.Роман.И он точно легенда.
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oyabun
1532195541
Я так понял Буффона одного из всего ПСЖ делегировали на растерзание составу Спартака? Со всеми нашими сфоткался он один, остальные видимо боятся ))
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Мары
1532201212
Если Буфон реальная легенда мира футбольного, то Трахтенберг специфическая такая легенда мира журналистского.Я б даже сказал несколько не так.Легенда спортивной журналистики московского разлива.Вот так как то более связь с реальностью накручивается.А вообще Дениска мне на этом сборе здорово нравится.Не боится на себя взять ответственность и лупануть по воротам.Молодец.
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zigbert
1532280680
Популярность всегда приносит миллионную армию поклонников.
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