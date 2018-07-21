Глушаков опубликовал фото Трахтенберга с Буффоном: «Две легенды! Одна – футбольная, вторая – из мира журналистики»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал в своем твиттере фотографию директора департамента по связям с общественностью клуба Леонида Трахтенберга с голкипером «ПСЖ» Джанлуиджи Буффоном.

«Две легенды! Одна футбольная – Буффон, вторая – из мира журналистики, слишком известная, чтобы ее имя вслух произносить», – написал Глушаков.

Парижане, как и «Спартак», проводят предсезонный сбор в австрийском Филлахе. Команды живут в одной гостинице.

Сегодня с Буффоном уже сфотографировался защитник «Спартака» Георгий Джикия, а главный тренер Массимо Каррера и защитник Сальваторе Боккетти попили кофе с итальянцем.