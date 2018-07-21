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  • Магнуссон: «ЦСКА – лучшая команда в Москве и России. Горжусь, что они обратили на меня внимание»

Магнуссон: «ЦСКА – лучшая команда в Москве и России. Горжусь, что они обратили на меня внимание»

21 июля 2018, 16:58
7

Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о своем решении перебраться в Москву. Защитник заявил, что армейский клуб – лучший в России.

Сегодня 25-летний футболист дебютировал за ЦСКА, проведя 90 минут на поле в товарищеской игре с «Енисеем» (1:1).

«Я рад начать сезон, начать привыкать к игре. Всегда приятно, когда дебютируешь в составе. Ощущения отличные, жду не дождусь первого официального матча.

У нас молодая команда, и каждый игрок чувствует себя лидером. Я, наверное, один из старших, поэтому стараюсь помочь совершенствоваться не только себе, но и ребятам. Команда взрослеет, и мы должны держаться вместе.

Когда услышал об интересе ЦСКА, я знал, что это крупнейшая команда в Москве. И лучшая! Это именитый клуб, и я был горд, что они обратили внимание на меня.

Ребята-исландцы из «Ростова» рассказали мне про Москву и ЦСКА. Так что это был легкий выбор. Они были рады моему переходу, много помогали. Сказали, что я однозначно должен принимать приглашение! Как только трансфер состоялся, все сразу начали мне звонить и поздравлять.

Я следил за российским футболом и знаю, что тут есть несколько больших клубов. Но ЦСКА, конечно, лучший клуб из них! Следил за Лигой чемпионов. Знаю про дерби со «Спартаком». В том году ЦСКА дважды приезжал в Англию. В России играют в хороший футбол, это доказал чемпионат мира. РПЛ похожа на Англию: здесь нужна хорошая физика, идет много борьбы», – сказал Магнуссон.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Магнуссон Хердур
Комментарии (7)
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порт
1532183713
Зомби.
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KOLBIS
1532185898
Фанаты других московских команд,уже копят тухлые яйца и гнилые помидоры...
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a-rakhmatov
1532189087
Играл бы за Зеню, говорил бы тоже самое про питерский клуб...))
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Mirak92
1532195435
Не плохо с Енисеем между прочим сыграл.выделялся много
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Dellleone
1532196896
Добро пожаловать ! Успехов !!!
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srg38
1532197634
Спорное заявление
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