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    Магнуссон: «ЦСКА – лучшая команда в Москве и России. Горжусь, что они обратили на меня внимание»

    Новичок ЦСКА Хердур Магнуссон рассказал о своем решении перебраться в Москву. Защитник заявил, что армейский клуб – лучший в России.

    Сегодня 25-летний футболист дебютировал за ЦСКА, проведя 90 минут на поле в товарищеской игре с «Енисеем» (1:1).

    «Я рад начать сезон, начать привыкать к игре. Всегда приятно, когда дебютируешь в составе. Ощущения отличные, жду не дождусь первого официального матча.

    У нас молодая команда, и каждый игрок чувствует себя лидером. Я, наверное, один из старших, поэтому стараюсь помочь совершенствоваться не только себе, но и ребятам. Команда взрослеет, и мы должны держаться вместе.

    Когда услышал об интересе ЦСКА, я знал, что это крупнейшая команда в Москве. И лучшая! Это именитый клуб, и я был горд, что они обратили внимание на меня.

    Ребята-исландцы из «Ростова» рассказали мне про Москву и ЦСКА. Так что это был легкий выбор. Они были рады моему переходу, много помогали. Сказали, что я однозначно должен принимать приглашение! Как только трансфер состоялся, все сразу начали мне звонить и поздравлять.

    Я следил за российским футболом и знаю, что тут есть несколько больших клубов. Но ЦСКА, конечно, лучший клуб из них! Следил за Лигой чемпионов. Знаю про дерби со «Спартаком». В том году ЦСКА дважды приезжал в Англию. В России играют в хороший футбол, это доказал чемпионат мира. РПЛ похожа на Англию: здесь нужна хорошая физика, идет много борьбы», – сказал Магнуссон.

    Источник: Sport24

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    21.07.2018 16:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1580

      srg38 21 июля 2018, 21:27

      Спорное заявление

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 21 июля 2018, 21:14

      Добро пожаловать ! Успехов !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 21 июля 2018, 20:50

      Не плохо с Енисеем между прочим сыграл.выделялся много

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июля 2018, 19:04

      Играл бы за Зеню, говорил бы тоже самое про питерский клуб...))

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 июля 2018, 18:11

      Фанаты других московских команд,уже копят тухлые яйца и гнилые помидоры...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6327

      Добрый Бобер > KOLBIS 21 июля 2018, 19:29

      Товарищ настолько заблуждается, что даже ничего делать не надо, он сам скоро поймёт, насколько. А именно - по полной программе.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6320

      порт 21 июля 2018, 17:35

      Зомби.

      -2
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