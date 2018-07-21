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    «Барселона» может купить защитника «Эйпена» Ваге. Игрок забил один гол на ЧМ-2018

    «Барселона» заинтересована в приобретении защитника бельгийского «Эйпена» Муссы Ваге.

    Каталонцы хотят вернуть полузащитника Серхи Роберто из обороны в среднюю линию. Таким образом, сенегалец рассматривается как альтернатива Нельсону Семеду на позиции правого латераля.

    Если трансфер состоится, 19-летний футболист, скорее всего, отправится в «Барселону Б» с перспективой дальнейшего перевода в главную команду.

    Ваге выступал за сборную Сенегала на чемпионате мира-2018. Провел три матча и забил один гол.

    Источник: Mundodeportivo

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    21.07.2018 14:45
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