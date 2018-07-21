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  • Игру «Интер» – «Зенит» покажут в 41 стране, включая Ботсвану и Гондурас

Игру «Интер» – «Зенит» покажут в 41 стране, включая Ботсвану и Гондурас

21 июля 2018, 14:04
30

Товарищеский матч «Интер»«Зенит» будет транслироваться в 41 стране мира.

В России болельщики смогут посмотреть встречу на официальном сайте петербуржцев и на клубном канале в YouTube.

Также игру покажут в Аргентине, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Хорватии, Кипре, Эквадоре, Сальвадоре, Эфиопии, Гане, Гватемале, Гондурасе, Италии, Кении, Лесото, Македонии, Малави, Мексике, Черногории, Намибии, Никарагуа, Нигерии, Норвегии, Панаме, Парагвае, Перу, Португалии, Руанде, Сербии, Словении, Свазиленде, Танзании, Уганде, Уругвае, Венесуэле и Замбии.

Матч «Интер» – «Зенит» состоится сегодня, 21 июля, и начнется в 21:15 по московскому времени.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи
Комментарии (30)
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_Marqella_
1532171725
Даже товарняки Зенита интересны во всём мире...круто...))
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hevbn 28
1532171913
Интересно сколько газпром заплатил за это ( кроме шуток интересно) , я например в принципе не люблю смотреть товарищеские матчи , максимум меня интересуют составы команд в них, а тут предлагают смотреть людям с других континентов , интересно какой будет рейтинг у этого матча в Ботсване и самое главное в России этот матч не покажут на ТВ ,по крайней мере не собираются .
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Аэратор
1532172448
как минимум в половине этих стран вообще не знают про зенит
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Рубик Докоян
1532172660
Поражает интерес к матчу в таких футбольных странах как Лесото, Намибия, Никарагуа, Руанда, Свазиленд, Танзания, Уганда...
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3a zenit
1532173764
Свазиленд,хрен бы когда узнал что такая страна вообще существует.Глянул в гугел-ими правит король,а флаг у них это нечто.
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BRO_football
1532174623
Лучше бы РФПЛ так масштабно показывали. Никому не интересны эти товарищеские матчи!
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smersh45
1532175978
это очень хорошо
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alexis02lion
1532176540
А если бы не Интер, то только по клубному ТВ самого Зенита. Хотя в Аргентине точно за своих будет болеть, их в Зените намного больше, чем в Интере. Интернациональн как никак, а не руссо-аргентино. Бразильцы и португальцы, а также сербы с хорватами в составах есть, а африканцы хоть посмотрят куда развиваться чтоб их в такой клуб когда-нибудь да взяли. А что? А вдруг?
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морозз
1532180370
Согласен с тем, что Зенит достоин что бы его игру показали в ГОНДУРАСЕ!
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zigbert
1532276669
Жители Гваделупы к сожалению не увидят этот матч.
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