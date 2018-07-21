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    Игру «Интер» – «Зенит» покажут в 41 стране, включая Ботсвану и Гондурас

    Товарищеский матч «Интер»«Зенит» будет транслироваться в 41 стране мира.

    В России болельщики смогут посмотреть встречу на официальном сайте петербуржцев и на клубном канале в YouTube.

    Также игру покажут в Аргентине, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Хорватии, Кипре, Эквадоре, Сальвадоре, Эфиопии, Гане, Гватемале, Гондурасе, Италии, Кении, Лесото, Македонии, Малави, Мексике, Черногории, Намибии, Никарагуа, Нигерии, Норвегии, Панаме, Парагвае, Перу, Португалии, Руанде, Сербии, Словении, Свазиленде, Танзании, Уганде, Уругвае, Венесуэле и Замбии.

    Матч «Интер» – «Зенит» состоится сегодня, 21 июля, и начнется в 21:15 по московскому времени.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.07.2018 14:04
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 19:24

      Жители Гваделупы к сожалению не увидят этот матч.

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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 21 июля 2018, 19:14

      Наиголон Броза Переш Карамо их нет ,накого смотреть

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз 21 июля 2018, 16:39

      Согласен с тем, что Зенит достоин что бы его игру показали в ГОНДУРАСЕ!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 21 июля 2018, 15:35

      А если бы не Интер, то только по клубному ТВ самого Зенита. Хотя в Аргентине точно за своих будет болеть, их в Зените намного больше, чем в Интере. Интернациональн как никак, а не руссо-аргентино. Бразильцы и португальцы, а также сербы с хорватами в составах есть, а африканцы хоть посмотрят куда развиваться чтоб их в такой клуб когда-нибудь да взяли. А что? А вдруг?

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      Рейтинг: +616

      smersh45 21 июля 2018, 15:26

      это очень хорошо

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      Рейтинг: +12115

      BRO_football 21 июля 2018, 15:03

      Лучше бы РФПЛ так масштабно показывали. Никому не интересны эти товарищеские матчи!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > BRO_football 21 июля 2018, 15:21

      Отсюда вывод- РФПЛ никому, кроме нас не интересен.

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > BRO_football 21 июля 2018, 17:06

      Масштабно?!! На официальном сайте Зенита и на КЛУБНОМ канале - это ты считаешь масштабно? А то, что перечислены страны, так этого можно было бы и не делать, так как во всех странах, на многочисленных спортивных каналах, показывают ВСЕ матчи, с участием итальянских, английских, испанских............. клубов.

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      Рейтинг: +4434

      ЮНик > BRO_football 21 июля 2018, 18:43

      В Африке и так жизнь не сахар, а тут ещё заставить их смотреть матчи РФПЛ. Это жестоко...

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 июля 2018, 14:49

      Свазиленд,хрен бы когда узнал что такая страна вообще существует.Глянул в гугел-ими правит король,а флаг у них это нечто.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 14:31

      Поражает интерес к матчу в таких футбольных странах как Лесото, Намибия, Никарагуа, Руанда, Свазиленд, Танзания, Уганда...

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      Рейтинг: +6320

      порт > Рубик Докоян 21 июля 2018, 15:04

      Поражает чем?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > порт 21 июля 2018, 15:39

      Интересом. Как образно говоря люди малограмотные рассуждают о космосе...

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 > Рубик Докоян 21 июля 2018, 16:51

      в этих странах футбол наверное больше любят чем у нас блин футбольная страна

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Garrincha58 21 июля 2018, 17:02

      ))) Возможно. Знакомый живёт на две страны, у нас и в Доминикане, надо у него спросить.

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      Рейтинг: +6320

      порт > Рубик Докоян 21 июля 2018, 17:34

      Про нас тоже писали что в стране бродят по улицам пьяные медведи с балалайками, однако ЧМ прошёл нем на плохом уровне. Не нужно недооценивать страны, по их названию, или величине.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > порт 21 июля 2018, 19:20

      Про нас многие пишут всякую хрень по политическим мотивам и люди черпают информацию из разного пода "утюгов пропаганды". Я же говорю о экономически отсталых и бедствующих странах, находящихся мягко говоря на футбольной периферии. Но тем не менее транслирующих это "товарняк" после ЧМ.

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 21 июля 2018, 14:27

      как минимум в половине этих стран вообще не знают про зенит

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Аэратор 21 июля 2018, 15:11

      а в другой половине про интер

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 июля 2018, 14:18

      Интересно сколько газпром заплатил за это ( кроме шуток интересно) , я например в принципе не люблю смотреть товарищеские матчи , максимум меня интересуют составы команд в них, а тут предлагают смотреть людям с других континентов , интересно какой будет рейтинг у этого матча в Ботсване и самое главное в России этот матч не покажут на ТВ ,по крайней мере не собираются .

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 > hevbn 28 21 июля 2018, 14:28

      Думаю ничего..матч товарищеский,инициатор - итальянский клуб..

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > hevbn 28 21 июля 2018, 14:52

      все твои зарплаты за 25 лет заплатил...это тренировочный сбор идиота ты кусок,Спаллетти пригласил Зенит сгонять товарняк.

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > 3a zenit 21 июля 2018, 14:58

      Я ничего не имею против Зенита в целом и Спаллетти , я просто удивляюсь зачем этот матч нужно показывать в Африке и в Азии. Я отталкиваюсь только от своего отношения к товарникам и всё.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > hevbn 28 21 июля 2018, 15:12

      в ботсване наверное все три телевизора будут включены

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > hevbn 28 21 июля 2018, 15:20

      для них это супер-пупер игра(смотрел чемпионаты в Африке дичь полная-поля без трибун на сухой траве с песком)

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