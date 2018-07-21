Игру «Интер» – «Зенит» покажут в 41 стране, включая Ботсвану и Гондурас

Товарищеский матч «Интер» – «Зенит» будет транслироваться в 41 стране мира.

В России болельщики смогут посмотреть встречу на официальном сайте петербуржцев и на клубном канале в YouTube.

Также игру покажут в Аргентине, Боливии, Боснии и Герцеговине, Ботсване, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Хорватии, Кипре, Эквадоре, Сальвадоре, Эфиопии, Гане, Гватемале, Гондурасе, Италии, Кении, Лесото, Македонии, Малави, Мексике, Черногории, Намибии, Никарагуа, Нигерии, Норвегии, Панаме, Парагвае, Перу, Португалии, Руанде, Сербии, Словении, Свазиленде, Танзании, Уганде, Уругвае, Венесуэле и Замбии.

Матч «Интер» – «Зенит» состоится сегодня, 21 июля, и начнется в 21:15 по московскому времени.