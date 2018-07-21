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Головин вне состава ЦСКА на товарищеский матч с «Енисеем»

21 июля 2018, 12:30
19

ЦСКА опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с красноярским «Енисеем».

В него не вошел полузащитник Александр Головин. Его партнер по центру поля Алан Дзагоев сыграет с первых минут.

Оба футболиста, принимавшие участие в ЧМ-2018, вернулись в расположение московской команды из сборной России 17 июля.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Магнуссон, Щенников, Ефремов, Бистрович, Дзагоев, Хосонов, Витиньо, Чалов.

Встреча ЦСКА – «Енисей» начнется в 13:00 по московскому времени.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи ЦСКА Енисей Головин Александр
Комментарии (19)
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Vickont
1532165547
Вообще-то Головин не вернулся 17-го июля, нет его на сборах
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oyabun
1532165807
В Спартаке "сборники" тоже в играх сейчас не участвуют. По той простой причине, что заслуженно отдыхают. Так что отстутствие Головина ровным счетом ни о чем не говорит.
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vitvik
1532166724
Ему даже быстро ходить по тротуару запретили, доктор на всякий случай, под локоть поддерживает. Травму получит и прощай 30 миллионов.
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Рубик Докоян
1532167581
Время вносит коррективы как и сделка по Головину. Какой может быть договорняк с его участием, если вот-вот закроют сделку по нему на очень выгодных для ЦСКА финансовых условиях.
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Project Бабангида
1532167728
пакует чемоданы
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Миша13
1532168896
Сушит сухари в дорогу..
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Полная Канистра
1532178901
на дорожку присел и ждёт звонка
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Жёлто-синий
1532179137
Да Вы Чё ребята рожей Готовит или агент Вы реально *******
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OfaZavr
1532192534
намек понят, значит правда поди скоро свершиться давно обмусоленное)
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zigbert
1532263913
Трансфер в завершающей фазе.
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