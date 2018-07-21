Головин вне состава ЦСКА на товарищеский матч с «Енисеем»

ЦСКА опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с красноярским «Енисеем».

В него не вошел полузащитник Александр Головин. Его партнер по центру поля Алан Дзагоев сыграет с первых минут.

Оба футболиста, принимавшие участие в ЧМ-2018, вернулись в расположение московской команды из сборной России 17 июля.

ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Магнуссон, Щенников, Ефремов, Бистрович, Дзагоев, Хосонов, Витиньо, Чалов.

Встреча ЦСКА – «Енисей» начнется в 13:00 по московскому времени.