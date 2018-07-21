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    Головин вне состава ЦСКА на товарищеский матч с «Енисеем»

    ЦСКА опубликовал стартовый состав на товарищеский матч с красноярским «Енисеем».

    В него не вошел полузащитник Александр Головин. Его партнер по центру поля Алан Дзагоев сыграет с первых минут.

    Оба футболиста, принимавшие участие в ЧМ-2018, вернулись в расположение московской команды из сборной России 17 июля.

    ЦСКА: Помазун, Набабкин, Чернов, Магнуссон, Щенников, Ефремов, Бистрович, Дзагоев, Хосонов, Витиньо, Чалов.

    Встреча ЦСКА – «Енисей» начнется в 13:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.07.2018 12:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 22 июля 2018, 15:51

      Трансфер в завершающей фазе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 июля 2018, 20:02

      намек понят, значит правда поди скоро свершиться давно обмусоленное)

      4
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 21 июля 2018, 16:18

      Да Вы Чё ребята рожей Готовит или агент Вы реально *******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 июля 2018, 16:15

      на дорожку присел и ждёт звонка

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 21 июля 2018, 13:28

      Сушит сухари в дорогу..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +39839

      Project Бабангида 21 июля 2018, 13:08

      пакует чемоданы

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 июля 2018, 13:06

      Время вносит коррективы как и сделка по Головину. Какой может быть договорняк с его участием, если вот-вот закроют сделку по нему на очень выгодных для ЦСКА финансовых условиях.

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont > Рубик Докоян 21 июля 2018, 13:52

      Немного поправлю, не "договорняк", а "товарняк")

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Vickont 21 июля 2018, 13:54

      ))) Спасибо. С 6-00 стучу по клаве уже и усталость накопилась, поэтому и оговорки пошли. Надо уже скоро на обед и 50гр наркомовского допинга принять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 21 июля 2018, 13:02

      На сайте клуба в состав команды добавили Магнуссона(пока без фотографии), а вот Головин ещё вместе со всеми!
      Ждём-с!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 21 июля 2018, 12:52

      Ему даже быстро ходить по тротуару запретили, доктор на всякий случай, под локоть поддерживает. Травму получит и прощай 30 миллионов.

      3
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 21 июля 2018, 12:36

      В Спартаке "сборники" тоже в играх сейчас не участвуют. По той простой причине, что заслуженно отдыхают. Так что отстутствие Головина ровным счетом ни о чем не говорит.

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk > oyabun 21 июля 2018, 12:38

      ЦСКА написали после ЧМ, что он вернётся 17 июля вместе с Дзагоевым.

      0
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      Рейтинг: +33521

      oyabun > Freyk 21 июля 2018, 12:40

      Возможно из за готовящегося трансфера, а возможно просто не нагружают парня лишней физухой, он и так потрудился славно на ЧМ.

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      Рейтинг: +2287

      Vickont > oyabun 21 июля 2018, 12:42

      Это говорит о некомпетентности работников Бомбардира. Если бы они чуть более интересовались ситуациями в клубах с официальных сайтов, а не занимались распространением "желтухи" с просторов интернета, то знали бы, что вернулся только Дзагоев. Головин не приехал, Акинфеев и Фернандес должны завтра подтянуться

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