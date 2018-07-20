Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании в Калининграде попросил президента России Владимира Путина допустить продажу пива на российских стадионах. Лидер пообещал рассмотреть вопрос.

– Никаких эксцессов, никаких проблем во время чемпионата мира-2018 не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, – сказал Минниханов.

– Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.