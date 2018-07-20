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    Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах

    Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании в Калининграде попросил президента России Владимира Путина допустить продажу пива на российских стадионах. Лидер пообещал рассмотреть вопрос.

    – Никаких эксцессов, никаких проблем во время чемпионата мира-2018 не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, – сказал Минниханов.

    – Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.

    Источник: Twitter

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    20.07.2018 20:16
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +915

      спанчес 21 июля 2018, 15:16

      но я забочусь о наших братьях православных,чтобы спились побыстрее

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 июля 2018, 10:00

      А кроме Путина этот вопрос решить никто не может?

      2
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      Рейтинг: +854

      amazonaws > Serjoga 21 июля 2018, 14:57

      Чиновники проталкивают пиво, потому что они получают БЕШЕНЫЕ откаты от пивоваров.
      А на простых людей им НАПЛЕВАТЬ.
      Путину надо ЗАПРЕТИТЬ продажу на стадионах и прекратить этот КРИМИНАЛ!!!
      Раз и навсегда.
      Одним преступлением уже меньше.
      А сколько жизней спасёт запрет на пиво!!!
      Миллионы спасёт от спаивания пивоварами!!!
      Миллионы спасёт.
      Пиво и спорт НЕСОВМЕСТИМЫ!!!

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > amazonaws 21 июля 2018, 15:17

      пиво и спирт-вот истинная гормония

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > amazonaws 21 июля 2018, 19:34

      Я еще раз спрашиваю! Кроме Путина этот вопрос решить не кому? Тем более, что он не решает пенсионный вопрос, дорожный, вообще никакой!

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      Рейтинг: +5072

      Т34 21 июля 2018, 08:11

      Губит людей не пиво, а его отсутствие. Отсутствующее пиво, как правило, заменяет водка.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 июля 2018, 01:28

      Живот не от пива , живот для пива .....

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 21 июля 2018, 00:53

      Так может повыситься процент приходящих на стадион, все таки с пивом и на Рубин можно пойти например

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > кузнецов артем 21 июля 2018, 19:37

      Если я пойду на стадион, то мне пиво уже не нужно будет! Я "буду заправлен" и на 2 часа мне хватит! Догонюсь по окончании матча в зависимости от результата! Не понимаю в чем вопрос?

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Serjoga 22 июля 2018, 00:25

      Есть люди которые не "заправляются", а которым в хорошей атмосфере будет приятно выпить бокал пива. В этом есть не только для людей плюс но и для клубов, они смогут рекламировать пиво заключая контракты и выручка подымется со стадиона

      0
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 20 июля 2018, 23:10

      ....и о боярышнике с самогоном не забудь рассмотреть. Что б дешево и сердито.

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Патронташ 21 июля 2018, 19:37

      Не груби! Давай о БОМЖах не будем!

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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 июля 2018, 22:12

      я же говорю в стране профессионалов вообще нет если такие мелочи должен решать Президент

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 20 июля 2018, 21:51

      Пиво надо ЗАПРЕТИТЬ, а лоббистов надо уволить.
      Они откаты большие получают от пивоваров!
      Народ спаивать НЕЛЬЗЯ!
      Пора прекращать это безобразие.

      Пиво на стадионах надо ЗАПРЕТИТЬ, раз и НАВСЕГДА!!!
      Пиво и спорт - НЕ СОВМЕСТИМЫ!
      Нечего Прядкину спаивать народ пивом!!!
      Прядкин строит своё благополучие на пиве, а на всех остальных ему НАПЛЕВАТЬ!
      Запад нам НЕ ПРИМЕР, а ПИВО надо ГНАТЬ из российского спорта!
      Пиво на стадионах надо ЗАПРЕТИТЬ, раз и НАВСЕГДА!!!

      Пиво - это НЕ АТРИБУТ боления, а атрибут развязаности и бескультурья!
      Атрибутом боления надо сделать наш РУССКИЙ КВАС, а западное пиво выгнать из футбола!
      Жаль Сталина нет, он бы показал Прядкину - где квас, а где пиво!
      Прядкин на всю жизнь перестал бы ПРОТАЛКИВАТЬ пиво и везде РЕКЛАМИРОВАЛ бы только русский квас!!!
      Русский квас - это по нашему, по-российски, а прядкинское пиво нам и задаром НЕ НУЖНО!!!

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      Рейтинг: +260

      XoVoS 20 июля 2018, 21:37

      А водку

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 20 июля 2018, 21:29

      Видимо пивовары хорошо профинансировали выборы солнцеликого..

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