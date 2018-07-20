Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах

Путин рассмотрит вопрос о продаже пива на российских стадионах

20 июля 2018, 20:16
31

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов на заседании в Калининграде попросил президента России Владимира Путина допустить продажу пива на российских стадионах. Лидер пообещал рассмотреть вопрос.

– Никаких эксцессов, никаких проблем во время чемпионата мира-2018 не было. Просил бы посмотреть, во-первых, все-таки мужчины любят пиво... Мне, конечно, стыдно говорить, мусульманину, что вот пиво, но я забочусь о наших братьях православных, – сказал Минниханов.

– Ну уж если мусульмане просят к пиву либеральней подойти, посмотрим, – ответил Путин.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Путин Владимир
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1532108265
Ну , после прямых линий не удивляюсь , что это в компетенции только президента , осталось только еще выйти и самому открыть эту продажу - а что я бы купил пивка у президента .
Ответить
Путник 13
1532108703
Он видимо совсем начал считать себя царём ...нахер тогда дума и совет федерации ..можно денег сэкономить..
Ответить
shinnik
1532108863
Карнавал продолжается..
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1532109287
м..да..Уже Путин пиву добро даёт..По моему это уровень муниципалитета..Куда власть катится?
Ответить
Миша13
1532111354
Видимо пивовары хорошо профинансировали выборы солнцеликого..
Ответить
amazonaws
1532112676
Пиво надо ЗАПРЕТИТЬ, а лоббистов надо уволить. Они откаты большие получают от пивоваров! Народ спаивать НЕЛЬЗЯ! Пора прекращать это безобразие. Пиво на стадионах надо ЗАПРЕТИТЬ, раз и НАВСЕГДА!!! Пиво и спорт - НЕ СОВМЕСТИМЫ! Нечего Прядкину спаивать народ пивом!!! Прядкин строит своё благополучие на пиве, а на всех остальных ему НАПЛЕВАТЬ! Запад нам НЕ ПРИМЕР, а ПИВО надо ГНАТЬ из российского спорта! Пиво на стадионах надо ЗАПРЕТИТЬ, раз и НАВСЕГДА!!! Пиво - это НЕ АТРИБУТ боления, а атрибут развязаности и бескультурья! Атрибутом боления надо сделать наш РУССКИЙ КВАС, а западное пиво выгнать из футбола! Жаль Сталина нет, он бы показал Прядкину - где квас, а где пиво! Прядкин на всю жизнь перестал бы ПРОТАЛКИВАТЬ пиво и везде РЕКЛАМИРОВАЛ бы только русский квас!!! Русский квас - это по нашему, по-российски, а прядкинское пиво нам и задаром НЕ НУЖНО!!!
Ответить
Garrincha58
1532113960
я же говорю в стране профессионалов вообще нет если такие мелочи должен решать Президент
Ответить
Патронташ
1532117447
....и о боярышнике с самогоном не забудь рассмотреть. Что б дешево и сердито.
Ответить
Т34
1532149889
Губит людей не пиво, а его отсутствие. Отсутствующее пиво, как правило, заменяет водка.
Ответить
Serjoga
1532156418
А кроме Путина этот вопрос решить никто не может?
Ответить
Главные новости
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
3
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
1
Моуринью отказался от Ямаля в «Реале»
16:50
1
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Участник ЧМ-2026 в третий раз перешел в «Барселону»
16:08
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
14:51
3
Все новости
Все новости
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
5
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
5
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
1
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
6
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
6
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
4
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Прогноз на выступление Батракова в Турции
12:53
1
Бубнов определил, кто может стать следующим тренером «Локомотива»
12:40
Тарасов заявил, что Россия может стать первой в рейтинге ФИФА
12:29
2
Впечатления Радимова от «Зенита» на старте сезона
12:09
4
Клуб Тедеско сделал запрос по игроку «Балтики»
11:50
1
Тренеру московского клуба РПЛ предрекли скорую отставку
11:39
1
«Алексей полезнее и лучше»: «Галатасарай» пытался купить Бруну Фернандеша вместо Батракова
11:33
Дзюбу предложили клубу РПЛ
11:15
4
В «Спартаке» оправдались за концерт «Ленинграда» на «Лукойл Арене»
10:59
2
Батраков вылетел в Турцию на самолете президента «Галатасарая»
10:41
9
Оздоев дал негативный прогноз насчет снятия бана с России
10:35
«Хотим видеть от «Динамо» именно такую игру»: Шварц – о поражении от «Краснодара»
10:12
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+