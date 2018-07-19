Ибрагимович: «Погба? Его игра говорит сама за себя»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

«Я два года играл с ним. Людям нравится высказывать свое мнение, на что у них есть право. Они пытаются его судить, но результаты говорят сами за себя.

Не нужно раскрывать рот для ответа – доказать все можно ногами. Сделать то, в чем ты хорош. Так и должно быть, мне нравится такая форма ответа.

Погба молод. Он стал чемпионом мира, играл в финале Лиги чемпионов, Лиги Европы, Евро, выиграл много титулов в «Ювентусе». Что еще нужно сказать? Просто наслаждайтесь матчами. Я знаю, что Поль станет еще лучше», – сказал Ибрагимович.

Погба забил гол в финале ЧМ-2018. Франция стала чемпионом мира.

Моуринью: «В финале ЧМ-2018 Погба сыграл блестяще!»