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    Ибрагимович: «Погба? Его игра говорит сама за себя»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поля Погба.

    «Я два года играл с ним. Людям нравится высказывать свое мнение, на что у них есть право. Они пытаются его судить, но результаты говорят сами за себя.

    Не нужно раскрывать рот для ответа – доказать все можно ногами. Сделать то, в чем ты хорош. Так и должно быть, мне нравится такая форма ответа.

    Погба молод. Он стал чемпионом мира, играл в финале Лиги чемпионов, Лиги Европы, Евро, выиграл много титулов в «Ювентусе». Что еще нужно сказать? Просто наслаждайтесь матчами. Я знаю, что Поль станет еще лучше», – сказал Ибрагимович.

    Погба забил гол в финале ЧМ-2018. Франция стала чемпионом мира.

    Моуринью: «В финале ЧМ-2018 Погба сыграл блестяще!»

    Источник: Skysports

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    19.07.2018 19:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 июля 2018, 10:26

      Погба самый переоценённый игрок в современном футболе.

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      Рейтинг: +24367

      DOCTOR PENALTY 19 июля 2018, 19:41

      Ибра многое может доказать ногами, и не только в футболе.

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