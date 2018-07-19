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    Моуринью: «В финале ЧМ-2018 Погба сыграл блестяще!»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру полузащитника своей команды и сборной Франции Поля Погба на чемпионате мира-2018. Турнир проходил в России с 14 июня по 15 июля.

    «Надеюсь, Погба наконец-то понимает, в чем заключаются его сильные стороны. Ему нужно осознать, почему он так хорошо проявил себя во второй части чемпионата мира. В финале же он сыграл просто блестяще», – заявил Моуринью.

    Француз выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

    Источник: Mirror.co.uk

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    19.07.2018 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 20 июля 2018, 07:33

      Ну как, блестяще. Я бы сказал, что на 4, может даже с минусом, но забил гол. Собственно на этом одном ударе он и выехал.

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