Моуринью: «В финале ЧМ-2018 Погба сыграл блестяще!»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил игру полузащитника своей команды и сборной Франции Поля Погба на чемпионате мира-2018. Турнир проходил в России с 14 июня по 15 июля.

«Надеюсь, Погба наконец-то понимает, в чем заключаются его сильные стороны. Ему нужно осознать, почему он так хорошо проявил себя во второй части чемпионата мира. В финале же он сыграл просто блестяще», – заявил Моуринью.

Француз выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.