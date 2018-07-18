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    «Матч ТВ» подписал четырехлетний контракт с РФПЛ на трансляцию матчей

    «Матч ТВ» продолжит показ матчей российской Премьер-лиги. Телеканал заключил с РФПЛ новый контракт, рассчитанный на четыре года.

    Сезон-2018/19 стартует 28 июля. Он состоится на фоне проведенного в России чемпионата мира-2018.

    В первом туре телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матч «Спартак» – «Оренбург», а на следующий день – встречу между «Рубином» и «Краснодаром».

    «Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», – говорится в официальном пресс-релизе телеканала.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2018 06:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 18 июля 2018, 15:59

      Рейтинговые матчи видимо уходят в прошлое.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6028

      GoldPlayFIFARus9 18 июля 2018, 12:47

      Опять центральные матчи не будут показывать, пид*ры?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      BallWer 18 июля 2018, 12:03

      Нафиг этот матч ТВ, вон они на ЧМ, трансляцию на минут 15 задержали, и сказали, все равно ничего интересного! А на РФПЛ вообще болт забьют, лучше наш футбол смотреть, по крайне мере почти все матчи в прямом эфире. А если ещё бы еврокубки показывали вообще бы было всё Гут.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 18 июля 2018, 08:31

      Ну наконец-то отсос Иванович всяким там плюсовым НТВешникам и подобной не чести.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +677

      vodomut 18 июля 2018, 08:00

      комментаторы на матче говно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 18 июля 2018, 07:48

      нормально все будет

      1
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 18 июля 2018, 07:47

      Да вряд ли топ матчи будут показывать...у нас ведь "все для людей делают"

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 18 июля 2018, 07:46

      Дело пахнет миллиардами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 18 июля 2018, 07:34

      Отлично

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 18 июля 2018, 07:28

      Надеюсь, в новом контракте есть пункт обязательного бесплатного показа матча тура...

      3
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