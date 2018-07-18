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«Матч ТВ» подписал четырехлетний контракт с РФПЛ на трансляцию матчей

18 июля 2018, 06:54
13

«Матч ТВ» продолжит показ матчей российской Премьер-лиги. Телеканал заключил с РФПЛ новый контракт, рассчитанный на четыре года.

Сезон-2018/19 стартует 28 июля. Он состоится на фоне проведенного в России чемпионата мира-2018.

В первом туре телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матч «Спартак» – «Оренбург», а на следующий день – встречу между «Рубином» и «Краснодаром».

«Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», – говорится в официальном пресс-релизе телеканала.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига
Комментарии (13)
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Рубик Докоян
1531886826
Посмотрим на каких условиях подписан новый контракт и что Матч ТВ будем нам транслировать в каждом туре.
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mialkov
1531888094
Надеюсь, в новом контракте есть пункт обязательного бесплатного показа матча тура...
Ответить
Шумаххер
1531888442
Отлично
Ответить
Берёза В.
1531889160
Дело пахнет миллиардами
Ответить
Obojaemiy
1531889259
Да вряд ли топ матчи будут показывать...у нас ведь "все для людей делают"
Ответить
Igor Belousov
1531889335
нормально все будет
Ответить
vodomut
1531890024
комментаторы на матче говно
Ответить
Lev Aleks
1531891877
Ну наконец-то отсос Иванович всяким там плюсовым НТВешникам и подобной не чести.....
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1531907267
Опять центральные матчи не будут показывать, пид*ры?
Ответить
zigbert
1531918773
Рейтинговые матчи видимо уходят в прошлое.
Ответить
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