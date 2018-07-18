«Матч ТВ» подписал четырехлетний контракт с РФПЛ на трансляцию матчей

«Матч ТВ» продолжит показ матчей российской Премьер-лиги. Телеканал заключил с РФПЛ новый контракт, рассчитанный на четыре года.

Сезон-2018/19 стартует 28 июля. Он состоится на фоне проведенного в России чемпионата мира-2018.

В первом туре телеканал «Матч ТВ» покажет в прямом эфире матч «Спартак» – «Оренбург», а на следующий день – встречу между «Рубином» и «Краснодаром».

«Обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона Российской премьер-лиги», – говорится в официальном пресс-релизе телеканала.