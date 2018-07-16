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    Замгубернатора Ростовской области: «Решим финансовые вопросы и клуб будет играть на «Ростов Арене»

    Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» будет выступать на «Ростов Арене» в новом сезоне. По его словам, финансовые вопросы будут решены.

    Ранее сообщалось, что ростовчане отказались играть на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды, которая составляет 12 миллионов рублей за один матч.

    «Будет ли «Ростов Арена» домашней для «Ростова»? Конечно, да. Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов», правительством Ростовской области для того, чтобы все эти вопросы, финансовые и организационные, решить», – сказал Гуськов.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2018 14:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 июля 2018, 21:47

      Решайте, ждем..

      0
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 16 июля 2018, 20:34

      Хорошо если так. А то ведь построили не поймешь для кого.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июля 2018, 19:00

      правильно, суперсовременная арена должна в первую очередь использоваться по назначению.

      3
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 июля 2018, 17:21

      12 миллионов можно заработать только если Metallica приедет.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Ще Гевара 16 июля 2018, 17:27

      Нельзя же. Вытапчуть газон)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 16 июля 2018, 15:49

      Ну и классно! Вместо новых дорог, школ и больниц, будут вбухивать бюджетные миллионы на содержание стадиона :))))

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > la verdad 16 июля 2018, 17:24

      Так это было ясно ещё до...А в школах(видимо только в рф) две смены.Маразм ,блин.Хотя,сайт футбольный,здесь все-"за"

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 16 июля 2018, 15:36

      просто на новом стадионе трибуны нельзя продать барыгам,вот Ростов и не хочет там играть.(на олимпе трибуны принадлежат разным хозяевам)

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      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 3a zenit 16 июля 2018, 17:21

      "Разные хозяева" берут за аренду 400000,а на новом хотят 12 млн

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 16 июля 2018, 15:18

      Молодцы так держать, нельзя чтоб такая арена простаивала

      3
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      Рейтинг: +7923

      FanatSerj 16 июля 2018, 14:54

      "балансодержателем" - по сути лишняя прокладка, которая хочет тоже нагреться.

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