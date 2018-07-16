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  • Замгубернатора Ростовской области: «Решим финансовые вопросы и клуб будет играть на «Ростов Арене»

Замгубернатора Ростовской области: «Решим финансовые вопросы и клуб будет играть на «Ростов Арене»

16 июля 2018, 14:40
11

Первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов заявил, что «Ростов» будет выступать на «Ростов Арене» в новом сезоне. По его словам, финансовые вопросы будут решены.

Ранее сообщалось, что ростовчане отказались играть на новом стадионе из-за слишком большой стоимости аренды, которая составляет 12 миллионов рублей за один матч.

«Будет ли «Ростов Арена» домашней для «Ростова»? Конечно, да. Есть вопросы организационного и финансового характера. В течение этой недели будет проводиться совещание с балансодержателем данного объекта, футбольным клубом «Ростов», правительством Ростовской области для того, чтобы все эти вопросы, финансовые и организационные, решить», – сказал Гуськов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (11)
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FanatSerj
1531742071
"балансодержателем" - по сути лишняя прокладка, которая хочет тоже нагреться.
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Жёлто-синий
1531743482
Молодцы так держать, нельзя чтоб такая арена простаивала
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3a zenit
1531744585
просто на новом стадионе трибуны нельзя продать барыгам,вот Ростов и не хочет там играть.(на олимпе трибуны принадлежат разным хозяевам)
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la verdad
1531745392
Ну и классно! Вместо новых дорог, школ и больниц, будут вбухивать бюджетные миллионы на содержание стадиона :))))
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Ще Гевара
1531750886
12 миллионов можно заработать только если Metallica приедет.
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OfaZavr
1531756847
правильно, суперсовременная арена должна в первую очередь использоваться по назначению.
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zigbert
1531762465
Хорошо если так. А то ведь построили не поймешь для кого.
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Таганский
1531766854
Решайте, ждем..
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